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Рафаел Минасбекян покинул пост генерального директора группы компаний ГПМ КИТ

16 апреля
2021 год

Новости кино >>
16 апреля 2021
Рафаел Минасбекян расстался с постом генерального директора ГПМ КИТ. Об этом сообщается на сайте «Газпром-медиа», в которую входит группа компаний.

«Я очень благодарен Рафаелу Михайловичу за ту огромную работу, которую он проделал по развитию бизнес-направления "кино и телевидение" в нашем холдинге, — отметил генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров. — Его заслуги перед "Газпром-медиа" и всей отечественной киноиндустрией неоспоримы. Рафаел Минасбекян сочетает в себя компетенции автора, продюсера, сценариста, управленца и во всех этих сферах достигает отличных результатов. Я от всей души желаю Рафаелу Михайловичу успеха во всех его дальнейших проектах и начинаниях».

Рафаел Минасбекян покинул пост генерального директора группы компаний ГПМ КИТ
фото: kinopoisk.ru

Под руководством Минасбекяна, возглавлявшего группу компаний с 2015 года, «ГПМ КИТ прошла путь от группы активов до одного из ведущих игроков отечественной киноиндустрии, инвестора № 1 на российском кинорынке». На счету компаний, входящих в субхолдинг, 39 проинвестированных полнометражных фильмов, включая лидеров отечественного кинопроката «Холоп» и «Движение вверх». Созданная в 2016-м «Киностудия КИТ» под руководством Рафаела Михайловича стала ведущим игроком на рынке премиального сериального контента. За пять лет студия произвела суммарно 650 часов контента и завоевала более 20 индустриальных наград и премий. Кроме того, входящие в группу компаний производитель и дистрибьютор тематических каналов «Ред Медиа» и кинодистрибьютор «Централ Партнершип» тоже занимают лидирующие позиции на своих рынках.

Минасбекян занял первое место в рейтинге главных кинопродюсеров России 2020-го, составленном журналом «Бюллетень кинопрокатчика». Тогда же ему вручили гран-при премии «Медиа-менеджер» «за выдающиеся индустриальные достижения, создание и эффективное управление ГК ГПМ КИТ, занявшей лидирующее положение на рынке». В 2020-м вышло восемь полнометражных фильмов, чьим генеральным продюсером выступил Минасбекян.
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