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Мадс Миккельсен встретится с Индианой Джонсом

16 апреля
2021 год

Новости кино >>
16 апреля 2021
Мадс Миккельсен составит компанию Фиби Уоллер-Бридж в пятой части «Индианы Джонса», уверяет Deadline.

Мадс Миккельсен встретится с Индианой Джонсом
фото: nypost.com

Харрисон Форд вновь вернётся к образу археолога, однако другие подробности кастинга и сюжета пока держатся в секрете.

Режиссёрское кресло займёт Джеймс Мэнголд, а Стивен Спилберг, снявший четыре части «Индианы», будет продюсировать картину. Музыку напишет бессменный композитор серии Джон Уильямс. Старт съёмок запланирован на лето 2021 года, а кинотеатральная премьера — на 29 июля 2022-го.
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