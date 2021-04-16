Мадс Миккельсен встретится с Индианой Джонсом

Мадс Миккельсен
составит компанию Фиби Уоллер-Бридж
в пятой части «Индианы Джонса
», уверяет Deadline
.
Харрисон Форд
вновь вернётся к образу археолога, однако другие подробности кастинга и сюжета пока держатся в секрете.
Режиссёрское кресло займёт Джеймс Мэнголд
, а Стивен Спилберг
, снявший четыре части «Индианы», будет продюсировать картину. Музыку напишет бессменный композитор серии Джон Уильямс
. Старт съёмок запланирован на лето 2021 года, а кинотеатральная премьера — на 29 июля 2022-го.
обсуждение >>