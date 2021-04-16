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Гэбриел Луна мимикрирует под брата Джоэла в экранизации игры The Last of Us

16 апреля
2021 год

Новости кино >>
16 апреля 2021
Гэбриел Луна, засветившийся в качестве киборга в «Терминаторе: Тёмных судьбах», записался в экранизацию игры The Last of Us от HBO. Об этом сообщает THR.

Актёру предстоит перевоплотиться в Томми, младшего брата Джоэла, которого сыграет Педро Паскаль. В качестве Элли заявлена Белла Рэмси.

Гэбриел Луна мимикрирует под брата Джоэла в экранизации игры The Last of Us
фото: joblo.com

За постановку пилотного эпизода сериала «Одни из нас» отвечает Кантемир Балагов. Шоураннером выступает Крэйг Мазин, а создатель видеоигры Нил Дракманн числится исполнительным продюсером и помогает со сценарием. Музыку к адаптации напишет композитор оригинала Густаво Сантаолалья.

По сюжету приключенческого боевика, вышедшего в 2013-м на консоли PlayStation 3, население Земли истреблено современной чумой, вызванной мутировавшим грибком кордицепс. Спустя 20 лет после катаклизма суровый выживальщик Джоэл и не по годам умный подросток Элли должны работать вместе, дабы пережить путешествие через сильно изменившиеся Соединённые Штаты.
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