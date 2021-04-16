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League of Legends разрастётся до киновселенной

16 апреля
2021 год

Новости кино >>
16 апреля 2021
Компания Riot Games, подарившая миру знаменитую многопользовательскую MOBA-игру League of Legends, хочет превратить её в крупную киновселенную, включающую анимационные и телевизионные сериалы, а также полнометражные фильмы. Такой вывод напрашивается, если заглянуть на сайт компании, где опубликованы вакансии для новых проектов.

League of Legends разрастётся до киновселенной
фото: regnum.ru

Для создания вселенной им требуется глава департамента кинопроизводства, который будет руководить «командой креативного развития и всей работой, связанной с созданием полнометражных фильмов для кинематографической вселенной League of Legends и новых франшиз». А для этого кандидат должен обладать «большими связями в развлекательной индустрии, в том числе с ведущими режиссёрами, продюсерами и актёрами».

Популярная киберспортивная дисциплина LoL появилась на свет в 2009-м под влиянием известной карты для Warcraft 3: Frozen Throne, выросшей в самостоятельную игру DotA. Игровой геймплей представляет собой противостояние команд, состоящих из персонажей «чемпионов», которым на подготовленных для этого картах следует уничтожить базу противника.
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