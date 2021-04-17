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Британская актриса Хелен Маккрори скончалась в 52 года

17 апреля
2021 год

Новости кино >>
17 апреля 2021
Британская актриса Хелен Маккрори скончалась в возрасте 52 лет от рака. Об этом ее муж Дэмиэн Льюис сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Британская актриса Хелен Маккрори скончалась в 52 года

«После героической битвы с раком красивая и сильная женщина Хелен Маккрори умерла у себя дома, окруженная любовью родных. Она умерла так, как и жила. Бесстрашно. Мы очень любили ее и знаем, как нам повезло, что она была в нашей жизни. Она пылала так ярко», — написал Льюис.

Хелен Элизабет Маккрори родилась 17 августа 1968 года в Лондоне. На театральной сцене она дебютировала в начале 1990-х. Одной из первых киноработ стала лента «Интервью с вампиром». Актриса особенно полюбилась зрителями благодаря роли Полли Грей в сериале «Острые козырьки» и Нарциссы Малфой в фильмах про Гарри Поттера. Также наиболее заметными картинами с ней стали «Анна Каренина», «Карла», «Хранитель времени», «Доктор Кто», «Страшные сказки», и «007: Координаты "Скайфолл"». В числе последних проектов с участием Маккрори — «Глубокое синее море», «Бесстрашная», «Викторина».
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Дамиан ЛьюисХелен МакКрори
фильмы
007: Координаты "Скайфолл"Анна КаренинаБесстрашнаяВикторинаГарри Поттер и Дары смерти: Часть 2Глубокое синее мореДоктор КтоИнтервью с вампиромОстрые козырькиСтрашные сказкиХранитель времени 3D

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