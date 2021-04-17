Британская актриса Хелен Маккрори скончалась в 52 года

Британская актриса Хелен Маккрори
скончалась в возрасте 52 лет от рака. Об этом ее муж Дэмиэн Льюис сообщил
в своем Twitter-аккаунте.
«После героической битвы с раком красивая и сильная женщина Хелен Маккрори умерла у себя дома, окруженная любовью родных. Она умерла так, как и жила. Бесстрашно. Мы очень любили ее и знаем, как нам повезло, что она была в нашей жизни. Она пылала так ярко
», — написал Льюис.
Хелен Элизабет Маккрори родилась 17 августа 1968 года в Лондоне. На театральной сцене она дебютировала в начале 1990-х. Одной из первых киноработ стала лента «Интервью с вампиром
». Актриса особенно полюбилась зрителями благодаря роли Полли Грей в сериале «Острые козырьки
» и Нарциссы Малфой в фильмах про Гарри Поттера
. Также наиболее заметными картинами с ней стали «Анна Каренина
», «Карла
», «Хранитель времени
», «Доктор Кто
», «Страшные сказки
», и «007: Координаты "Скайфолл"
». В числе последних проектов с участием Маккрори — «Глубокое синее море
», «Бесстрашная
», «Викторина
».
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