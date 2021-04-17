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Завершились съемки «Филина» с Данилой Якушевым

17 апреля
2021 год

Новости кино >>
17 апреля 2021
Завершились съемки детективного сериала «Филин» с Данилой Якушевым в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба Пятого канала, который занимался производством проекта совместно с компанией «Триикс Медиа».

Завершились съемки «Филина» с Данилой Якушевым
фото: Пресс-служба Пятого канала

По сюжету хирург по прозвищу Филин открывает в себе талант детектива. Доктор Филиппов, которого в городской больнице все знают как прекрасного диагноста и правдоруба, становится заведующим отделением травматологии. И в тот же день впервые раскрывает преступление. Это происходит как вспышка озарения – мужчина просто увидел то, что никто из следователей не мог знать. И теперь бессонные ночи наполняются для Филина новым смыслом. Однако в одном из эпизодов он и сам окажется под подозрением.

Данила Якушев отметил, что за 42 смены он и доктор Филиппов стали одним целым: «На мне лежала большая ответственность сделать этого персонажа интересным. Он вжился в меня, как вампир. Что-то от героя перешло в мою жизнь. Начал страдать какой-то бессонницей, мне стало сложно засыпать, не хватает восьми часов, чтобы выспаться. Перешел на четыре часа, почти как мой герой. Думаю, четыре пободрее будет, иногда по ночам работаю».

Премьера сериала намечена на осень этого года.
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