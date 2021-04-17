Завершились съемки «Филина» с Данилой Якушевым

Завершились съемки детективного сериала «Филин» с Данилой Якушевым в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба Пятого канала, который занимался производством проекта совместно с компанией «Триикс Медиа».
фото: Пресс-служба Пятого канала
По сюжету хирург по прозвищу Филин открывает в себе талант детектива. Доктор Филиппов, которого в городской больнице все знают как прекрасного диагноста и правдоруба, становится заведующим отделением травматологии. И в тот же день впервые раскрывает преступление. Это происходит как вспышка озарения – мужчина просто увидел то, что никто из следователей не мог знать. И теперь бессонные ночи наполняются для Филина новым смыслом. Однако в одном из эпизодов он и сам окажется под подозрением.
Данила Якушев отметил, что за 42 смены он и доктор Филиппов стали одним целым: «На мне лежала большая ответственность сделать этого персонажа интересным. Он вжился в меня, как вампир. Что-то от героя перешло в мою жизнь. Начал страдать какой-то бессонницей, мне стало сложно засыпать, не хватает восьми часов, чтобы выспаться. Перешел на четыре часа, почти как мой герой. Думаю, четыре пободрее будет, иногда по ночам работаю».
обсуждение >>