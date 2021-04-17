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На апрельских показах фестиваля Moscow Shorts представят семь короткометражек из разных стран

17 апреля
2021 год

Новости кино >>
17 апреля 2021
Ежемесячный показ фильмов-победителей международного фестиваля короткого метра Moscow Shorts ISFF состоится 21 апреля в 21:30 в кинотеатре «Москино Космос». Программа включает в себя семь работ из семи стран – США, Франции, Турции, Литвы, Испании, России и Новой Зеландии, сообщает пресс-служба смотра.

К/ф «ПUZZLE»
фото: Пресс-служба Moscow Shorts

Лента «Дэвид» расскажет о походе к психотерапевту, «Распятие» — о скрытном человеке, столкнувшемся с реальностью, а создатели короткометражки «Жан» представят версию того, чем для актера может обернуться сбритая щетина. Кроме того, зрители смогут проследить за семьей, бросившей прошлую жизнь из-за глобального потепления («Отъезд в отпуск»), узнать, какая тайна открылась коту в полнолуние («Психофония») и выяснить, сможет ли мечтатель построить ракетную тележку из мусора («Гаражная романтика»).

«ПUZZLE» о слиянии человека и творчества стал единственным фильмом программы из России. На показе его представит режиссер и исполнительный продюсер Анастасия Соващенко. Обсуждение кинолент также пройдет с киноведом и лектором фестиваля Ламарой Карчава.

Вход на показ бесплатный — по регистрации.
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