Топ-менеджеры медиа- и телеком-компаний проведут круглый стол «Час "Медиалогистики"»

Круглый стол «Час "Медиалогистики". Телеканалы эпохи интернет» состоится 20 апреля в рамках TeleMultiMedia Forum 2021. Топ-менеджеры медиа- и телеком-компаний обсудят меры по увеличению аудитории платного ТВ в условиях конкуренции с онлайн-видеосервисами, сообщают организаторы.
фото: telemultimedia.ru
Ключевыми темами дискуссии станут инновации в монетизации, обзор новых телеканалов 2020-2021 годов, коллаборации между вещателями и операторами, а также маркетинг телеканалов в интернете. В обсуждении примут участие Александр Косарим («Ростелеком»), Марина Гаспарян («Триколор»), Максим Полухин («Первый ТВЧ»), Григорий Лавров («Медиа Альянс») и Гульнара Умряева (MBG). Модератором выступит директор проекта «Медиалогистика» Григорий Кузин.
Российский рынок платного ТВ переживает непростое, но интересное время. С одной стороны, в стране существует беспрецедентное по мировым меркам количество бесплатных общедоступных телеканалов, с другой — происходит бурное развитие VOD- и UGC-сервисов, оттягивающих у телевидения значительную часть молодой и средневозрастной аудитории. Чтобы противостоять наступлению интернета на позиции платного ТВ, индустрия должна объединиться и выработать общую стратегию развития и продвижения, включающую в себя и активную коллаборацию между игроками медиа- и телеком-рынков.
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