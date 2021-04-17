Топ-менеджеры медиа- и телеком-компаний проведут круглый стол «Час "Медиалогистики"»

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На апрельских показах фестиваля Moscow Shorts представят семь короткометражек из разных стран

17 апреля

Британская актриса Хелен Маккрори скончалась в 52 года

Она полюбилась зрителями благодаря роли Полли Грей в «Острых козырьках» и Нарциссы Малфой в фильмах про Гарри Поттера.