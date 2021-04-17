Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Томас Винтерберг поставит мини-сериал о наводнении в Дании

17 апреля
2021 год

Новости кино >>
17 апреля 2021
Датский режиссер Томас Винтерберг, номинированный на «Оскар» за фильм «Еще по одной», снимет мини-сериал «Семьи, как наши» (Families Like Ours). Это будет его дебютный проект на телевидении, сообщает Variety.

Томас Винтерберг поставит мини-сериал о наводнении в Дании
фото: Berlingske.dk

Действие развернется в Дании, которую вот-вот затопит водой. Спасаясь от стихийного бедствия, люди эвакуируются и прощаются с тем, что было им дорого. Более обеспеченные граждане уезжают в богатые страны, а остальные вынуждены селиться там, где придется, по государственной программе. Многие семьи разлучают, всё материальное обесценивается, и датчанам приходится приспосабливаться к новой жизни.

Винтерберг также напишет сценарий в соавторстве с Бо Х. Хансеном, с которыми он вместе работал над своим дебютным фильмом «Величайшие герои». Производством займется датский телеканал TV2.

Старт съемок запланирован на конец 2021 или начало 2022 года.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Еще по одной»: Тост, вышедший из-под контроля
Картина Томаса Винтерберга «Ещё по одной» победила на 64-м Лондонском кинофестивале
Мадс Миккельсен в научных целях каждый день пьет алкоголь
Томасу Винтербергу исполнилось 50 лет
персоны
Томас Винтерберг
фильмы
Ещё по одной

анонс

Скорбим

Эльдар Кулиев
16 апреля ушёл из жизни режиссёр Эльдар Кулиев.
Олег Марусев
14 апреля ушёл из жизни актёр Олег Марусев.
Леонид Борткевич
13 апреля ушёл из жизни певец Леонид Борткевич.
Василий Александров
13 апреля ушёл из жизни актёр Василий Александров.
Светлана Алексеева
13 апреля ушла из жизни актриса Светлана Алексеева.
Евгений Тиличеев
13 апреля ушёл из жизни актёр Евгений Тиличеев.

День рождения >>

Валерия Дмитриева
Александра Дорохина
Ольга Жизнева
Леонид Мозговой
Даниил Муравьев-Изотов
Елена Попова
Владимир Скворцов
Павел Сметанкин
Ольга Цинк
Шон Бин
Дженнифер Гарнер
Кен Дукен
Майвенн Ле Беско
Руни Мара
Оливия Хасси
Уильям Холден
все родившиеся 17 апреля >>

Афиша кино >>

Властелин колец: Братство Кольца
приключения, фэнтези, экранизация
Новая Зеландия, США, 2001
Sheena667
драма
Россия, 2019
Чернобыль
драма
Россия, 2021
Отец
драма, экранизация
Великобритания, Франция, 2020
Гунда
Норвегия, США, 2020
В стране фей
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Великобритания, США, Швеция, 2020
Мой год в Нью-Йорке
драма, комедия, экранизация
Ирландия, Канада, 2020
Вайолет Эвергарден. Фильм
драма, мелодрама, фэнтези
Япония, 2020
Гениальное ограбление
боевик, криминальный фильм, триллер
Испания, 2020
Заклятье: Новый ритуал
триллер, фильм ужасов
Аргентина, 2020
Love Shorts: фестиваль фильмов о любви
мелодрама
Австралия, Австрия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, 2020
От винта 2
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен