Томас Винтерберг поставит мини-сериал о наводнении в Дании

Датский режиссер Томас Винтерберг, номинированный на «Оскар» за фильм «Еще по одной», снимет мини-сериал «Семьи, как наши» (Families Like Ours). Это будет его дебютный проект на телевидении, сообщает Variety.
фото: Berlingske.dk
Действие развернется в Дании, которую вот-вот затопит водой. Спасаясь от стихийного бедствия, люди эвакуируются и прощаются с тем, что было им дорого. Более обеспеченные граждане уезжают в богатые страны, а остальные вынуждены селиться там, где придется, по государственной программе. Многие семьи разлучают, всё материальное обесценивается, и датчанам приходится приспосабливаться к новой жизни.
Винтерберг также напишет сценарий в соавторстве с Бо Х. Хансеном, с которыми он вместе работал над своим дебютным фильмом «Величайшие герои». Производством займется датский телеканал TV2.
Старт съемок запланирован на конец 2021 или начало 2022 года.
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