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Хью Лори экранизирует роман Агаты Кристи

18 апреля
2021 год

Новости кино >>
18 апреля 2021
Британский актер Хью ЛориДоктор Хаус») снимет сериал по мотивам романа Агаты Кристи «Почему не Эванс?». Эта экранизация станет его третьей режиссерской работой после лент «Все возможно, детка!» и «Немного за сорок», вышедших в начале 2000-х, сообщает Deadline.

Хью Лори экранизирует роман Агаты Кристи
фото: К/ф "Доктор Хаус"

Роман Агаты Кристи был опубликован в 1934 году. В центре сюжета — Бобби Джонс и его подруга Фрэнсис Дервент, которые обнаруживают умирающего мужчину во время игры в гольф. Перед смертью он успевает сказать лишь: «Почему же они не спросили Эванс?» Эта фраза и найденная в его кармане фотография молодой женщины становятся единственными ключами к разгадке дела таинственного незнакомца.

Лори не только займет режиссерское кресло, но и выступит автором сценария и исполнительным продюсером проекта. Пока неизвестно, будет ли он задействован в ленте как актер.

Сериал выйдет на онлайн-платформе BritBox, которая доступна в Великобритании, США, Канаде и Австралии. Премьера намечена на 2022 год.
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№ 1
Т-татьян@   18.04.2021 - 13:09
Не знаю, мне очень нравится фильм "Почему они не спросили Эванс" ВВС 1981 г. Не думаю, что Лори снимает лучше. У Агаты не все детективы экранизированы, почему же киношники берутся за одни и... читать далее>>
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