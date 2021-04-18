Хью Лори экранизирует роман Агаты Кристи

Роман Агаты Кристи был опубликован в 1934 году. В центре сюжета — Бобби Джонс и его подруга Фрэнсис Дервент, которые обнаруживают умирающего мужчину во время игры в гольф. Перед смертью он успевает сказать лишь: «Почему же они не спросили Эванс?» Эта фраза и найденная в его кармане фотография молодой женщины становятся единственными ключами к разгадке дела таинственного незнакомца.
Лори не только займет режиссерское кресло, но и выступит автором сценария и исполнительным продюсером проекта. Пока неизвестно, будет ли он задействован в ленте как актер.
Сериал выйдет на онлайн-платформе BritBox, которая доступна в Великобритании, США, Канаде и Австралии. Премьера намечена на 2022 год.
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