Дэвид Теннант отмечает юбилей

Сегодня, 18 апреля, шотландский актер Дэвид Теннант отмечает 50-летие. Он начинал свою карьеру в театре и в равной степени прославился в кино благодаря сериалу «Доктор Кто» и роли Барти Крауча-младшего в франшизе о Гарри Поттере.
фото: К/ф "Джессика Джонс"
Дэвид Теннант родился 18 апреля 1971 года в шотландской семье священника. Несмотря на то, что родители предлагали ему заняться юриспруденцией, он с детства мечтал об актерской карьере. По окончании школы поступил в Королевскую шотландскую академию музыки и драмы и сменил настоящую фамилию МакДональд на Теннант — в честь одного из участников группы Pet Shop Boys. Окончив учебу, начал играть в театре и впоследствии был принят в труппу Королевского шекспировского театра.
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