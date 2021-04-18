Дэвид Теннант отмечает юбилей

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Они сыграют родителей в экранизации пьесы «Сын».

Лора Дерн и Хью Джекман исполнят главные роли в новом фильме Флориана Зеллера

18 апреля

Хью Лори экранизирует роман Агаты Кристи

Артист не только займет режиссерское кресло, но и выступит автором сценария.