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Дэвид Теннант отмечает юбилей

18 апреля
2021 год

Новости кино >>
18 апреля 2021
Сегодня, 18 апреля, шотландский актер Дэвид Теннант отмечает 50-летие. Он начинал свою карьеру в театре и в равной степени прославился в кино благодаря сериалу «Доктор Кто» и роли Барти Крауча-младшего в франшизе о Гарри Поттере.

Дэвид Теннант отмечает юбилей
фото: К/ф "Джессика Джонс"

Дэвид Теннант родился 18 апреля 1971 года в шотландской семье священника. Несмотря на то, что родители предлагали ему заняться юриспруденцией, он с детства мечтал об актерской карьере. По окончании школы поступил в Королевскую шотландскую академию музыки и драмы и сменил настоящую фамилию МакДональд на Теннант — в честь одного из участников группы Pet Shop Boys. Окончив учебу, начал играть в театре и впоследствии был принят в труппу Королевского шекспировского театра.

После выхода ленты «Лос-Анджелес без карты» в 1998 году артиста заметили и стали активно приглашать в различные телепроекты. Так, он сыграл в сериалах «Тайны Миссис Брэдли», «Любовь в 21 веке», «Казанова». Настоящую популярность Теннанту принесла роль Десятого Доктора в перезапуске «Доктора Кто».

В числе заметных проектов с участием актера также — «Эйнштейн и Эддингтон», «Много шума из ничего», «Юнайтед. Мюнхенская трагедия», «Шпионы Варшавы», «Убийство на пляже», «Джессика Джонс», «Благие знамения», «Преступник: Великобритания» и «Постановка».
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