Лора Дерн и Хью Джекман исполнят главные роли в новом фильме Флориана Зеллера

Лора Дерн и Хью Джекман присоединились к актерскому составу нового проекта французского режиссера и драматурга Флориана Зеллера, чей дебютный фильм «Отец» получил шесть номинаций на «Оскар». Актеры сыграют родителей главного героя в драме «Сын», сообщает Variety.
фото: imdb.com
В центре сюжета — подросток Николя, который мучительно переживает развод отца и матери. Он отстраняется, прогуливает школу и однажды решает переехать жить к отцу и его новой избраннице. Однако это лишь усугубляет отношения мальчика с родными, и он начинает задумываться о самоубийстве. «Сын» является частью трилогии, наряду с пьесами «Отец» и «Мать», написанными Зеллером в разные годы.
Информация об актере на роль Николя пока не сообщается. Действие фильма будет разворачиваться в Нью-Йорке, который, по словам режиссера, станет важным персонажем этой истории. Зеллер также отметил, что его новая работа должна заставить зрителей позвонить своим родным и сказать, как сильно они их любят.
обсуждение >>