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Лора Дерн и Хью Джекман исполнят главные роли в новом фильме Флориана Зеллера

18 апреля
2021 год

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18 апреля 2021
Лора Дерн и Хью Джекман присоединились к актерскому составу нового проекта французского режиссера и драматурга Флориана Зеллера, чей дебютный фильм «Отец» получил шесть номинаций на «Оскар». Актеры сыграют родителей главного героя в драме «Сын», сообщает Variety.

Лора Дерн и Хью Джекман исполнят главные роли в новом фильме Флориана Зеллера
фото: imdb.com

В центре сюжета — подросток Николя, который мучительно переживает развод отца и матери. Он отстраняется, прогуливает школу и однажды решает переехать жить к отцу и его новой избраннице. Однако это лишь усугубляет отношения мальчика с родными, и он начинает задумываться о самоубийстве. «Сын» является частью трилогии, наряду с пьесами «Отец» и «Мать», написанными Зеллером в разные годы.

Информация об актере на роль Николя пока не сообщается. Действие фильма будет разворачиваться в Нью-Йорке, который, по словам режиссера, станет важным персонажем этой истории. Зеллер также отметил, что его новая работа должна заставить зрителей позвонить своим родным и сказать, как сильно они их любят.
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