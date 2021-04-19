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Выводи фантомов: Репортаж со съёмок сериала «Вне себя» со Стычкиным, Лядовой и Цыгановым

19 апреля
2021 год

Новости кино >>
19 апреля 2021
В Подмосковье завершился основной этап съёмок нового проекта телеканала ТНТ под названием «Вне себя». Продюсеры 1-2-3 Production Валерий Федорович и Евгений Никишов пригласили Александра Дулерайна стать постановщиком пилотной серии и в дальнейшем курировать проект. Режиссёром сезона непростой истории о том, как в одном человеке, и без того потерявшем память, вдруг поселились ещё и фантомы, Дулерайн позвал экспериментатора Клима Козинского, работавшего над постановками Электротеатра «Станиславский» вместе с Борисом Юханановым и философским кинокомиксом «Тетраграмматон», пару лет назад снискавшим славу в ряду критиков. Кино-Театр.Ру побывал на предпоследнем съёмочном дне (последний съёмочный день, вероятно, пройдёт в Мексике) и попытался понять, чего ожидать в сериале не только от интригующей команды постановщиков, но и от главного актёрского трио – Евгения Стычкина, Елены Лядовой и Евгения Цыганова.

Выводи фантомов: Репортаж со съёмок сериала «Вне себя» со Стычкиным, Лядовой и Цыгановым
фото: Елена Лядова, Евгений Стычкин и Евгений Цыганов на съемках "Вне себя"/пресс-служба ТНТ

Вдоль четырёхзвёздочного отеля под броским названием «Рай», которым на время стал подмосковный пансионат «Морозовка», прогуливаются охранники, то и дело въезжают и выезжают такси, но любой случайный человек не пройдёт мимо дежурного врача, который следит за безопасностью на площадке, – причём это не только маски и перчатки, но и обязательный тест на коронавирус в случае отсутствия вакцинации или актуальных антител. Столь серьёзный настрой никого не смущает – съёмочный процесс уже успели на несколько месяцев задержать пандемийные ограничения 2020 года. И это, кажется, единственная сложность на съёмках. Подвешенный на одном из балконов гостиницы «труп» и команда готовности перед «мотором»: «Выводим фантомов!» в данном случае даже не выглядят каким-то сюрреализмом.

Фантомы в лице Елены Лядовой и Евгения Цыганова выглядят нарочито обыденно. Хотя актриса, например, определяет жанр «Вне себя» как трагифарс, но внешне её героиня здесь совершенно далека от того же фантасмагоричного «Орлеана»: стильное светлое пальто, сапоги на каблуках и ежедневная укладка. Евгению Цыганову по части грима досталось побольше – набриолиненные волосы и приклеенные усы, с которыми, как признаётся актёр, нужно учитывать меры противопожарной безопасности: «Главное – не сжечь их, когда прикуриваешь сигарету, а то были истории – горели усы. Ус отклеивается, зажигалку подносишь, и он загорается. Это очень сложно!»

Сбавлять ироничный оборот, а в сериале найдётся место и комедии, он не намерен и, кажется, единственный на площадке готов выложить все спойлеры, что, конечно, несправедливо по отношению к зрителям. Хотя Цыганов и Лядова, что известно, – фантомы, которые поселяются в голове потерявшего память финансиста Димы (Стычкин). Последний единственное, что помнит, так это то, что его жена – как раз героиня Лядовой – погибла, а тело её нашли вместе с героем Цыганова. Совпадение это или нет, Дима как раз и пытается выяснить. А заодно, естественно, находит много других скелетов в шкафу, вернее – в собственной памяти.

«Мой герой – это человек, разделённый на троих. Да, мысли и чувства мы выражаем по-разному – так же, как в любом из нас борются разные начала, страх, любовь и так далее. Так же и в моём герое помимо него есть ещё два человека и соответственно есть мнение моего Димы, героини Лены и героя Жени. Они все как-то перемешиваются и создают единую личность», – уточняет Стычкин.

Выводи фантомов: Репортаж со съёмок сериала «Вне себя» со Стычкиным, Лядовой и Цыгановым
фото: Евгений Стычкин на съемках "Вне себя"/пресс-служба ТНТ

Актёрски соображать на троих действительно непросто. Одна и та же сцена снимается по несколько раз – и это не обычные дубли, а именно что разные сцены: в варианте с фантомами и без них. Трио артистов сложившееся: Стычкин несколько лет играет с Цыгановым в спектакле «Старший сын», а Цыганов с Лядовой когда-то практически вместе начинали свою карьеру на съёмочной площадке «Космоса как предчувствие» Алексея Учителя. Тем не менее здесь уже столь опытным артистам всё равно приходится учиться новому.

«С человеком всё понятно, а вот с фантомом нужно немножко пофантазировать. Это совсем не бытовой образ, лишённый причинно-следственной связи», – рассказывает Лядова. А Цыганов в свою очередь признаётся, что специально попросил перед съёмками всех вместе прочитать сценарий от начала до конца, чтобы хоть как-то разобраться в своём герое.

Если внутри актёрского коллектива – сложившееся трио, то в части постановщиков полноценный дуэт опытного Александра Дулерайна, который выступает шоураннером «Вне себя», и дебютанта-экспериментатора, режиссёра Клима Козинского.

«Они вместе собирают эту историю, что нечасто встречается. Вот я работал на фильме "Человек, который удивил всех" с Меркуловой и Чуповым, но это муж и жена, а эти даже не муж и жена, но они умудряются договориться друг с другом. Не было драки даже никакой захудаленькой. Такая очень френдли атмосфера на площадке», – говорит Цыганов. Лядова также отмечает, что творческая команда сложилась очень интересная: «Много вещей они находили в съёмочном процессе, плюс они болеют сердцем за этот проект и много в него вносят, что чувствуется здесь на площадке».

Выводи фантомов: Репортаж со съёмок сериала «Вне себя» со Стычкиным, Лядовой и Цыгановым
фото: Елена Лядова на съемках "Вне себя"/пресс-служба ТНТ

Но если в части актёрской работы оставалось место импровизациям, то сложный технический процесс детально был продуман заранее – и в этом как раз заслуга Дулерайна. «Саша Дулерайн запрягся и перед съёмками пилота провёл двухмесячный период тестовых съёмок, что обычно не делается в кино, – рассказывает Клим Козинский. – У сценария "Вне себя" была неожиданная техническая проблема. Когда ты читаешь текст, то понимаешь, когда появляются фантомы, представляешь это в своей голове, и у тебя в принципе не путаются реальности. А изображение – оно конкретно: есть человек или нет человека. И попробуй объясни зрителю, что есть реальность, в которой участвуют три человека, а есть ещё и дополнительная реальность, где участвует ещё два человека».

«В сценарии для меня самой большой проблемой было как снимать фантомов, оставляя их абсолютно реальными – без полупрозрачности и так далее. Их же никто не видит кроме героя Жени Стычкина. Хотелось избежать зрительских реакций типа — "Эй, стопэ! Здесь же мужик стоял? Куда делся?" Я попросил продюсеров дать нам время на тесты и эксперименты с языком, и вместе с оператором Генрихом Медером и Климом мы снимали на бытовую камеру в нашем продкшен офисе сцены – это был ещё одновременно и кастинг – и потом монтировали и смотрели как всё работает. В итоге, нашли принцип "двух восьмёрок" — герой и реальные люди снимаются по одной оси-"восьмёрке", герой и фантомы – по другой. И ещё пришлось понять, как переходить от оси к оси. В общем, всё это сработало в пилоте – но дальше в сезоне язык этот пришлось развивать, потому что добавилось и фантомов, и экшена – но принцип остался», – говорит Дулерайн.

Выводи фантомов: Репортаж со съёмок сериала «Вне себя» со Стычкиным, Лядовой и Цыгановым
фото: Александр Дулерайн, Клим Козинский и Генрих Медер на съемках "Вне себя"/пресс-служба ТНТ

«Вне себя» действительно решён в нетрадиционной стилистике – фантомы здесь не какие-то привидения в белой одежде, а реально обычные люди, не отличающиеся от других персонажей. «Иначе бы эта история не работала, – комментирует Клим Козинский. – Смысл в том, что для Димы они реальны и это его главная проблема. Собственно мы всё время работали над тем, чтобы максимально реалистично показать всё, что связано с фантомами. Это игра, трюк и если они хоть немного становятся нереальными, ты сразу не веришь в предлагаемые обстоятельства и историю героя».

По сути герои Лядовой и Цыганова – комментаторы реальности, которые при этом как раз дают возможность сделать историю разножанровой, причём порой даже гиперболизируя некоторые клише тех или иных жанров. В голове каждый из нас может нарисовать как самое страшное, так и суперсмешное или абсурдное развитие той или иной ситуации.

«Это сюрреалистический триллер с большим количеством чёрной комедии, очень быстро развивающимся сюжетом, несколькими уровнями реальности, финансисты, бандиты, психолог, тёща, полицейские и ещё множественные фантомы. А при этом в основе – очень человеческая и понятная драма. И нам невероятно повезло с актёрами, у нас абсолютно бескомпромиссный кастинг, потому что такое сочетание драмы и комедии, экшена и комедии возможно только благодаря игре актёров», – говорит Александр Дулерайн.

Клим Козинский и вовсе называет «Вне себя» эдакой «Одиссеей» главного героя в исполнении Евгения Стычкина.

«Продюсировать проект оказалось очень легко, потому что Саша (Дулерайн) как шоураннер взял на себя буквально всё: от первой реплики в сценарии до последней детали на компьютерной графике. Он прекрасно понимает массовую аудиторию и при этом обладает авторским взглядом. На съёмочной площадке сложился отличный тандем шоураннера и режиссёра. У Клима (Козинского) есть опыт постановки театральных спектаклей, и он умеет работать в разных жанрах. Это важно для "Вне себя", потому что тут есть и комикс, и театральные вещи, и классическая драма, и экспериментальные приёмы», – рассказывают продюсеры сериала «Вне себя» Валерий Федорович и Евгений Никишов.

В столь интригующую «Одиссею» с сериалом «Вне себя» телеканал ТНТ отправит зрителей уже в этом году.

Маша Токмашева
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Выводи фантомов: Репортаж со съёмок сериала «Вне себя» со Стычкиным, Лядовой и Цыгановым фотографии
Выводи фантомов: Репортаж со съёмок сериала «Вне себя» со Стычкиным, Лядовой и Цыгановым фотографии
Выводи фантомов: Репортаж со съёмок сериала «Вне себя» со Стычкиным, Лядовой и Цыгановым фотографии
Выводи фантомов: Репортаж со съёмок сериала «Вне себя» со Стычкиным, Лядовой и Цыгановым фотографии
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