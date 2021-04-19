Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Деконструкция «Танна»
Кино-Театр.ру мобильное меню

Олег Меньшиков облачился в судейскую мантию в сериале «Ваша честь»

19 апреля
2021 год

Новости кино >>
19 апреля 2021
Олег Меньшиков предстанет в образе судьи, оказавшегося перед страшным выбором, в восьмисерийной криминальной драме Константина Статского «Ваша честь», чьи съёмки стартовали 18 апреля. За производство отвечает Star Media Vision, заказчиками выступают more.tv и телеканал РЕН ТВ, уточняет пресс-служба онлайн-платформы.

Олег Меньшиков облачился в судейскую мантию в сериале «Ваша честь»
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

По словам исполнителя главной роли Олега Меньшикова, «на сегодняшний день сериалы как отдельный вид кинематографа выработали свои законы существования и развития, а у зрителей выработались определённые законы их восприятия. И мне кажется, что "Ваша честь" соответствует и тем и другим. У меня давно не было настолько глубокой и объёмной роли в кино. Поэтому я с большим интересом приступаю к работе».

В центре сюжета — работающий в районном суде приморского города влиятельный и успешный судья Михаил Романов, который славится своей принципиальностью и неподкупностью: закон и справедливость для него превыше всего. Однажды он узнаёт, что его 17-летний сын Антон попал в беду. Он без спросу взял машину и сбил на ней мотоциклиста, после чего скрылся с места преступления. Романов без колебаний решает отвезти сына в полицию: он должен признаться и понести наказание. Но вскоре выясняется, что сбитый мотоциклист — Даниил Разин, сын одного из самых опасных криминальных авторитетов города, которого он собственноручно отправил за решётку год назад. Романов понимает, что признаться в аварии – означает обречь Антона на верную гибель.

Олег Меньшиков облачился в судейскую мантию в сериале «Ваша честь»
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

«Никогда не знаешь, выдержат ли твои внутренние установки и убеждения перед лицом критических обстоятельств. Все мы уверены в непоколебимости нашего стержня до наступления реального переломного момента. Сериал "Ваша честь" покажет настоящую трансформацию личностей. История проверит всех наших героев на прочность и неоднократно подарит зрителям как неожиданные повороты сюжетной линии, так и непредсказуемые изменения внутреннего состояния персонажей», — говорит продюсер Star Media Vison Александр Стариков.

Драма является российской адаптацией культового одноимённого израильского сериала, отмеченного множеством локальных и международных наград. На сегодняшний день формат проекта был продан в США, Германию, Францию, Италию, Индию, Россию и другие страны.

Олег Меньшиков облачился в судейскую мантию в сериале «Ваша честь»
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

«Несмотря на то что "Ваша честь" – это формат, мы привнесли в этот проект много нового, — считает продюсер Star Media Vision Андрей Анохин. — Наша версия будет отличаться как от израильского хита, так и от нашумевшей американской адаптации сериала. Мы существенно переработали сюжет – повысили градус напряжения, динамику и ставки в этой истории. Совершенно другим у нас будет не только главный герой, но и остальные персонажи».

Помимо Меньшикова, в сериале также заняты Владислав Миллер, Ольга Тумайкина, Дарья Урсуляк, Ростислав Бершауэр и другие актёры. За визуальную составляющую отвечают оператор-постановщик Даян Гайткулов и художник-постановщик Дмитрий Татарников. Съёмки продлятся до конца июня.

Олег Меньшиков облачился в судейскую мантию в сериале «Ваша честь»
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv

«Наш проект уникален, так как его драматургия предполагает моноспектакль большого артиста. Весь сюжет крутится вокруг главного героя, 90% времени на экране мы будем видеть именно его. Такой материал – подарок для актёра. И я счастлив, что мы дарим его Олегу Евгеньевичу», — отметил режиссёр Константин Статский.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Даша Лучик   19.04.2021 - 12:42
Как-то очень давно не видела актера в кино и сериалах читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Олег Меньшиков отмечает юбилей
В ГИТИСе можно будет учиться у Олега Меньшикова
Поиск по меткам
more.tvРен ТВ
персоны
Андрей АнохинРостислав БершауэрДаян ГайткуловОлег МеньшиковВладислав МиллерАлександр Стариков (II)Константин СтатскийДмитрий ТатарниковОльга ТумайкинаДарья Урсуляк
фильмы
Ваша честьВаша честь

фотографии >>
Олег Меньшиков облачился в судейскую мантию в сериале «Ваша честь» фотографии
Олег Меньшиков облачился в судейскую мантию в сериале «Ваша честь» фотографии
Олег Меньшиков облачился в судейскую мантию в сериале «Ваша честь» фотографии
Олег Меньшиков облачился в судейскую мантию в сериале «Ваша честь» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Танна»

Скорбим

Вера Семёнова
17 апреля ушла из жизни актриса Вера Семёнова.
Эльдар Кулиев
16 апреля ушёл из жизни режиссёр Эльдар Кулиев.
Олег Марусев
14 апреля ушёл из жизни актёр Олег Марусев.

День рождения >>

Оксана Акиньшина
Сергей Баталов
Сергей Варчук
Михаил Крылов (II)
Валентина Мазунина
Мария Машкова
Татьяна Ухарова
Надежда Федосова
Витаутас Шапранаускас
Эшли Джадд
Тим Карри
Хейден Кристенсен
Франсуаза Розе
Джеймс Франко
Кейт Хадсон
Гад Эльмалех
все родившиеся 19 апреля >>

Афиша кино >>

Ася
драма
Израиль, 2020
Властелин колец: Две крепости
боевик, приключения, фэнтези, экранизация
США, Новая Зеландия, 2002
Москвы не бывает
комедия, триллер
Россия, 2020
Любовь и монстры
комедия, фэнтези
Болгария, Россия, 2020
Гнев человеческий
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Великобритания, США, 2021
Порочная связь
детектив, драма, мелодрама
Италия, 2020
Руфус. Хроники волшебной страны
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Тьма: Монстры за поворотом
приключения, фильм ужасов, фэнтези
Италия, Германия, 2020
Великий
драма, социальная драма
Великобритания, США, Сербия, Черногория, 2020
Долгая дорога домой
драма, мистика, триллер
Россия, 2017
Нечестивые
фильм ужасов, экранизация
США, 2021
Поколение Вояджер
научная фантастика, приключения, триллер
Великобритания, Румыния, США, Чехия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен