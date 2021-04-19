Олег Меньшиков облачился в судейскую мантию в сериале «Ваша честь»

Олег Меньшиков предстанет в образе судьи, оказавшегося перед страшным выбором, в восьмисерийной криминальной драме Константина Статского «Ваша честь», чьи съёмки стартовали 18 апреля. За производство отвечает Star Media Vision, заказчиками выступают more.tv и телеканал РЕН ТВ, уточняет пресс-служба онлайн-платформы.
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv
По словам исполнителя главной роли Олега Меньшикова, «на сегодняшний день сериалы как отдельный вид кинематографа выработали свои законы существования и развития, а у зрителей выработались определённые законы их восприятия. И мне кажется, что "Ваша честь" соответствует и тем и другим. У меня давно не было настолько глубокой и объёмной роли в кино. Поэтому я с большим интересом приступаю к работе».
В центре сюжета — работающий в районном суде приморского города влиятельный и успешный судья Михаил Романов, который славится своей принципиальностью и неподкупностью: закон и справедливость для него превыше всего. Однажды он узнаёт, что его 17-летний сын Антон попал в беду. Он без спросу взял машину и сбил на ней мотоциклиста, после чего скрылся с места преступления. Романов без колебаний решает отвезти сына в полицию: он должен признаться и понести наказание. Но вскоре выясняется, что сбитый мотоциклист — Даниил Разин, сын одного из самых опасных криминальных авторитетов города, которого он собственноручно отправил за решётку год назад. Романов понимает, что признаться в аварии – означает обречь Антона на верную гибель.
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv
«Никогда не знаешь, выдержат ли твои внутренние установки и убеждения перед лицом критических обстоятельств. Все мы уверены в непоколебимости нашего стержня до наступления реального переломного момента. Сериал "Ваша честь" покажет настоящую трансформацию личностей. История проверит всех наших героев на прочность и неоднократно подарит зрителям как неожиданные повороты сюжетной линии, так и непредсказуемые изменения внутреннего состояния персонажей», — говорит продюсер Star Media Vison Александр Стариков.
Драма является российской адаптацией культового одноимённого израильского сериала, отмеченного множеством локальных и международных наград. На сегодняшний день формат проекта был продан в США, Германию, Францию, Италию, Индию, Россию и другие страны.
фото: пресс-служба онлайн-сервиса more.tv
«Несмотря на то что "Ваша честь" – это формат, мы привнесли в этот проект много нового, — считает продюсер Star Media Vision Андрей Анохин. — Наша версия будет отличаться как от израильского хита, так и от нашумевшей американской адаптации сериала. Мы существенно переработали сюжет – повысили градус напряжения, динамику и ставки в этой истории. Совершенно другим у нас будет не только главный герой, но и остальные персонажи».
«Наш проект уникален, так как его драматургия предполагает моноспектакль большого артиста. Весь сюжет крутится вокруг главного героя, 90% времени на экране мы будем видеть именно его. Такой материал – подарок для актёра. И я счастлив, что мы дарим его Олегу Евгеньевичу», — отметил режиссёр Константин Статский.
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