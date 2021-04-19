«Аннетт» Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр откроет Каннский фестиваль

Фильмом открытия 74-го Каннского международного кинофестиваля, который пройдёт с 6 по 17 июля, заявлена новая работа Леоса Каракса
«Аннетт
» с Адамом Драйвером
и Марион Котийяр
, сообщает
пресс-служба престижного смотра.
«Каждый фильм Леоса Каракса — событие. И этот фильм выполняет свои обещания! "Аннет" — подарок, на который надеялись любители кино, музыки и культуры, и к которому мы стремились в течение последнего года», —
отметил президент Каннского фестиваля Пьер Лескюр
.
Каракс давно не радовал зрителей своими работами — его «Корпорация "Святые моторы"
» вышла восемь лет назад. «Аннетт» не только откроет смотр, но и включена в его конкурс. Одновременно с показом в Каннах лента выйдет во французский прокат. Для знаменитого французского режиссёра это первый англоязычный фильм и шестая картина, созданная по его оригинальной идее.
События ленты разворачиваются в Лос-Анджелесе, где обитает стендап-комик Генри. Он теряет свою жену, оперную певицу, и остаётся с двухлетней дочерью, у которой обнаруживается необычный дар.
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