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«Аннетт» Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр откроет Каннский фестиваль

19 апреля
2021 год

Новости кино >>
19 апреля 2021
Фильмом открытия 74-го Каннского международного кинофестиваля, который пройдёт с 6 по 17 июля, заявлена новая работа Леоса Каракса «Аннетт» с Адамом Драйвером и Марион Котийяр, сообщает пресс-служба престижного смотра.

«Каждый фильм Леоса Каракса — событие. И этот фильм выполняет свои обещания! "Аннет" — подарок, на который надеялись любители кино, музыки и культуры, и к которому мы стремились в течение последнего года», — отметил президент Каннского фестиваля Пьер Лескюр.


Каракс давно не радовал зрителей своими работами — его «Корпорация "Святые моторы"» вышла восемь лет назад. «Аннетт» не только откроет смотр, но и включена в его конкурс. Одновременно с показом в Каннах лента выйдет во французский прокат. Для знаменитого французского режиссёра это первый англоязычный фильм и шестая картина, созданная по его оригинальной идее.

События ленты разворачиваются в Лос-Анджелесе, где обитает стендап-комик Генри. Он теряет свою жену, оперную певицу, и остаётся с двухлетней дочерью, у которой обнаруживается необычный дар.
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