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«Манк» Дэвида Финчера удостоен награды за лучшую операторскую работу

19 апреля
2021 год

Новости кино >>
19 апреля 2021
Эрик Мессершмидт получил главный приз Американского сообщества операторов за работу над картиной Дэвида Финчера «Манк». Имена лауреатов премии, предваряющей вручение «Оскара», опубликованы на сайте ASC.

«Манк» Дэвида Финчера удостоен награды за лучшую операторскую работу
фото: кадр из фильма «Манк»

Орельен Марра, снявший фильм «Ты и я», удостоен награды за выдающуюся операторскую работу, а за съёмки документальной ленты «Охотники за трюфелями» отметили дуэт Майкла Дуэка и Грегори Кершоу.

В телевизионной секции победили «Мандалорец», «Корона», «Ход королевы» и «Родина: Форт Салем». Почётной награды удостоена София Коппола.
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