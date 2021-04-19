«Манк» Дэвида Финчера удостоен награды за лучшую операторскую работу

Эрик Мессершмидт
получил главный приз Американского сообщества операторов
за работу над картиной Дэвида Финчера
«Манк
». Имена лауреатов премии, предваряющей вручение «Оскара», опубликованы на сайте ASC
.
Орельен Марра фото: кадр из фильма «Манк»
, снявший фильм «Ты и я
», удостоен награды за выдающуюся операторскую работу, а за съёмки документальной ленты «Охотники за трюфелями
» отметили дуэт Майкла Дуэка
и Грегори Кершоу
.
В телевизионной секции победили «Мандалорец
», «Корона
», «Ход королевы
» и «Родина: Форт Салем
». Почётной награды удостоена София Коппола
.
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