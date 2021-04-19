Ирина Пегова страдает «Синдромом отложенного счастья» в дебюте Татьяны Колгановой

«"Синдром отложенного счастья" – мой дебют и как сценариста, и как режиссёра, — говорит актриса Татьяна Колганова. – По первому высшему образованию я – режиссёр театра, а сочинять истории люблю с детства. Уже много лет играю в Санкт-Петербургском "Небольшом драматическом театре". И так называемый "этюдный метод" работы в нашем театре даёт возможность драматургического разбора роли и пьесы в целом: артисты сочиняют спектакль наравне с режиссёром, придумывается много этюдов по мотивам пьесы. Такая практика в итоге привела меня к написанию сценария и к желанию осуществить его. Причём изначально у меня не было режиссёрских амбиций, я писала, представляя себя в главной роли. Но очень быстро мне стало тесно в актёрских рамках. Гораздо увлекательней воплотить весь придуманный тобою мир, а не один из сегментов».
В центре сюжета — сорокалетняя провинциалка Наталья Никитина (Пегова), которая уже седьмой год живёт в Питере. Она работает сиделкой у немощных старичков и терпит их бесчисленные причуды и унижения. Однажды в её жизни появляется новая подруга – массажистка по имени Любовь (Татьяна Рябоконь), которая ввергает Наталью в пучину ярких и рискованных приключений в поисках любви и счастья.
фото: пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»
По словам Колгановой, «история "Синдрома отложенного счастья" – о заблудшей душе, забывшей о себе, о своём предназначении. Героиня фильма живёт дочерью, для дочери, во имя дочери и её счастья, отказывая себе во всём. Даже мужа она ищет во благо дочери, готова жить с нелюбимым, лишь бы обеспечить ту квартирой. Но, как говорится в одной притче: "Неграмотный не научит читать". Сначала сам научись быть счастливым, тогда ты научишь этому детей. И это будет самое ценное, что ты им оставишь после себя».
обсуждение >>