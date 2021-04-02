Данила Козловский и Александр Петров впервые сыграют вместе

Два самых востребованных российских актера Данила Козловский и Александр Петров наконец встретятся на одной съемочной площадке, причем в сериале режиссера Валерия Тодоровского под провокационным названием «Надвое». И это уже не первоапрельская шутка. О начале съемок проекта сообщили пресс-службы телеканала «Россия 1» и онлайн-сервиса more.tv, по заказу которых и создается проект.
фото: Пресс-служба телеканала "Россия-1"
«Надвое» – это современная история о двух лучших друзьях и коллегах, жизнь которых меняет командировка в Санкт-Петербург. В северной столице герои Костя (Козловский) и Саня (Петров) знакомятся с двумя девушками, и это мимолетное знакомство полностью меняет их жизни.
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