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Данила Козловский и Александр Петров впервые сыграют вместе

2 апреля
2021 год

Новости кино >>
2 апреля 2021
Два самых востребованных российских актера Данила Козловский и Александр Петров наконец встретятся на одной съемочной площадке, причем в сериале режиссера Валерия Тодоровского под провокационным названием «Надвое». И это уже не первоапрельская шутка. О начале съемок проекта сообщили пресс-службы телеканала «Россия 1» и онлайн-сервиса more.tv, по заказу которых и создается проект.

Данила Козловский и Александр Петров впервые сыграют вместе
фото: Пресс-служба телеканала "Россия-1"

«Надвое» – это современная история о двух лучших друзьях и коллегах, жизнь которых меняет командировка в Санкт-Петербург. В северной столице герои Костя (Козловский) и Саня (Петров) знакомятся с двумя девушками, и это мимолетное знакомство полностью меняет их жизни.

Главные женские роли исполняют Ирина Старшенбаум и Елизавета Базыкина. Съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Продюсерами выступают Валерий Тодоровский, Антон Златопольский и Вячеслав Муругов. Премьера многосерийного фильма «Надвое» состоится в эфире телеканала «Россия 1» и на more.tv в линейке more originals.
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Данила Козловский и Александр Петров впервые сыграют вместе фотографии
Данила Козловский и Александр Петров впервые сыграют вместе фотографии
Данила Козловский и Александр Петров впервые сыграют вместе фотографии
Данила Козловский и Александр Петров впервые сыграют вместе фотографии
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