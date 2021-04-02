«МТС Медиа» инвестирует в фильмы с Алексеем Серебряковым, Юлией Пересильд и Евгением Цыгановым

Компания «МТС Медиа» объявила об итогах первого этапа программы прямых инвестиций в российское кинопроизводство и анонсировала сбор заявок на второй этап соинвестирования. Главным вектором программы станет семейное кино, уточняет пресс-служба МТС.
Первый этап стартовал в ноябре 2020 года. Рассматривались кинокартины любого жанра, а объём запрашиваемого финансирования мог составлять не более 50% от бюджета фильма. За четыре месяца в рамках программы поступило 123 заявки.
По итогам анализа заявок в «МТС Медиа» принято решение о поддержке на втором этапе соинвестирования исключительно семейного кино, поскольку картин этого формата в прошлый раз было меньше всего. Компания учитывает, что это направление поддерживают и на государственном уровне. В 2021-м запланированы различные питчинги и распределения субсидий, в том числе и на соинвестирования этого направления. Процедуру отбора проектов второго этапа программы курирует контентный комитет «МТС Медиа», состоящий из ведущих экспертов кино- и медиаиндустрии, под руководством директора кинопоказа Первого канала Сергея Титинкова. Подробнее о том, как принять участие в программе, можно узнать на официальном сайте.
«В первую очередь на второй этап нашей программы инвестиций в кинопроизводство мы приглашаем кинокомпании, которые готовятся к защите проектов в Фонде кино. После рассмотрения и отбора заявок контентным комитетом "МТС Медиа" мы совместно с компаниями сможем представить детское и семейное кино на грядущих питчингах», — отметил генеральный директор «МТС Медиа» Игорь Мишин.
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