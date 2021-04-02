«МТС Медиа» инвестирует в фильмы с Алексеем Серебряковым, Юлией Пересильд и Евгением Цыгановым

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В прокате с 15 апреля.

Парикмахерша Оксана Акиньшина встречает пожарника Данилу Козловского в отрывке из «Чернобыля»

2 апреля

Фестиваль «Висла» пройдёт в Москве в конце мая

Затем польские фильмы увидят жители более чем в десяти российских городах.