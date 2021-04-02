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«МТС Медиа» инвестирует в фильмы с Алексеем Серебряковым, Юлией Пересильд и Евгением Цыгановым

2 апреля
2021 год

Новости кино >>
2 апреля 2021
Компания «МТС Медиа» объявила об итогах первого этапа программы прямых инвестиций в российское кинопроизводство и анонсировала сбор заявок на второй этап соинвестирования. Главным вектором программы станет семейное кино, уточняет пресс-служба МТС.


Первый этап стартовал в ноябре 2020 года. Рассматривались кинокартины любого жанра, а объём запрашиваемого финансирования мог составлять не более 50% от бюджета фильма. За четыре месяца в рамках программы поступило 123 заявки.

В результате отбора к стадии съёмочного процесса подошли семь проектов, в которые соинвестирует компания. Это драма Татьяны Лютаевой «Единица Монтевидео» с Алексеем Серебряковым, Ксенией Раппопорт, Агнией Дитковските, Евгением Ткачуком и Полиной Кутеповой, триллер Алисы Хазановой «Белый список» по сценарию Романа Волобуева с всё тем же Серебряковым, военная мелодрама Ольги Музалевой «Расправляя крылья» по сценарию Юсупа Разыкова, Сергея Иванова и Виталия Андреева, мелодрама Оксаны Бычковой «Джонджоли» по сценарию Любови Мульменко с Юлией Пересильд, Евгением Цыгановым и Кириллом Кяро, фантастическая комедия Виктории Фанасютиной «Календарь ма(й)я» с Равшаной Курковой и Фёдором Добронравовым, драма Ивана Соснина «Далёкие близкие» с Евгением Сытым, Александром Кузнецовым и Екатериной Агеевой, а также триллер Ильи Максимова «Мать моего сына» с Дарьей Жовнер, Марьяной Спивак и Ткачуком.

«МТС Медиа» инвестирует в фильмы с Алексеем Серебряковым, Юлией Пересильд и Евгением Цыгановым
фото: кадр из фильма «Мать моего сына»

По итогам анализа заявок в «МТС Медиа» принято решение о поддержке на втором этапе соинвестирования исключительно семейного кино, поскольку картин этого формата в прошлый раз было меньше всего. Компания учитывает, что это направление поддерживают и на государственном уровне. В 2021-м запланированы различные питчинги и распределения субсидий, в том числе и на соинвестирования этого направления. Процедуру отбора проектов второго этапа программы курирует контентный комитет «МТС Медиа», состоящий из ведущих экспертов кино- и медиаиндустрии, под руководством директора кинопоказа Первого канала Сергея Титинкова. Подробнее о том, как принять участие в программе, можно узнать на официальном сайте.

«В первую очередь на второй этап нашей программы инвестиций в кинопроизводство мы приглашаем кинокомпании, которые готовятся к защите проектов в Фонде кино. После рассмотрения и отбора заявок контентным комитетом "МТС Медиа" мы совместно с компаниями сможем представить детское и семейное кино на грядущих питчингах», — отметил генеральный директор «МТС Медиа» Игорь Мишин.
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обсуждение >>
№ 1
Иван Беляев (Москва)   2.04.2021 - 14:50
Если от этих манипуляций станет больше хороших фильмов, то кто же против? Дерзайте! Может частный бизнес справится лучше государства. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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