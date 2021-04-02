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Владимир Ильин откроет «Агентство "Справедливость"»

2 апреля
2021 год

Новости кино >>
2 апреля 2021
В Ленинградской области проходят съёмки десятисерийной детективной драмы НТВ «Агентство "Справедливость"». В центре истории – «профессионалы» правосудия, которые от него пострадали сами: они объединяются в команду, чтобы помогать друг другу и людям найти справедливость и наказать зло. Главные роли в сериале исполняют Владимир Ильин, Дмитрий Миллер, Виктория Заболотная и Иван Батарев, сообщает пресс-служба телеканала.

Владимир Ильин откроет «Агентство Справедливость»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Главный герой драмы Александр Косарев (Ильин) – честный, неподкупный, принципиальный судья, который всегда судил строго по закону и не искал контакта с местными элитами. В начале истории его назначают Председателем суда подмосковного Зеленоборска, и одним из его подсудимых становится следователь Константин Холмогоров (Миллер): он подкинул насильнику улику, чтобы изолировать общество от преступника. За это Косарев и «влепил» ему семь лет, ведь судья всегда отличался тем, что чиновников и сотрудников силовых правоохранительных органов приговаривал к крайне строгому наказанию, считая, что они должны нести большую ответственность, чем обычный уголовник. Косарев уверен – приговор вынесен в рамках закона и справедливости, Холмогоров, напротив, считает, что приговор несправедлив.

«Холмогоров побывал в местах лишения свободы, вышел и пытается начать новую жизнь, пытается соединить то, что было разрушено решением судьи. Одним словом, драматическая роль. Очень интересно разбираться в его характере, понять его поступки, почему он делает так, а не как-то по-другому. У моего героя интересная фамилия – Холмогоров. И, когда я только узнал его фамилию, то сразу подумал, что её первая часть "холм" – это почти как Холмс, поэтому для меня он почти Шерлок, тем более в процессе развития сюжета он пытается стать честным сыщиком. Мне хотелось сыграть роль полицейского, настоящего детектива. Это такая мальчишеская роль, в которой с помощью режиссёра и партнёров можно придумать много интересных штучек», – говорит исполнитель роли Холмогорова Дмитрий Миллер.

Владимир Ильин откроет «Агентство Справедливость»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

В день, когда Холмогоров выходит из тюрьмы, происходят два события: он случайно встречается с судьёй, который вынес ему приговор, а насильника, которому он подкинул улику, убивают. Полиция уверена, что убийца-мститель – бывший следователь, на него начинается охота. Но Косарев не верит в эту версию и хочет помочь бывшему осуждённому. Чтобы доказать невиновность Холмогорова, он нанимает энергичного и честолюбивого адвоката Анастасию Лихарёву (Заболотная). В поисках настоящего убийцы им помогает эксперт УГРО Широков (Батарев) – хороший специалист, но неудобный работник. Дальше обстоятельства в жизни каждого героя складываются так, что после поимки реального преступника они вынуждены принять предложение Косарева объединится в неформальное агентство «Справедливость»: так, команда, в которую входят бывший судья, бывший следователь, бывший эксперт-криминалист и лишённая статуса адвоката красотка помогают друг другу и людям найти справедливость и наказать зло.

По словам режиссёра Алана Дзоциева, «"справедливость" много лет держится в первой тройке запрашиваемых понятий в поисковых системах Интернета. Значит, человечество озабочено это проблемой, и авторами проекта было задумано написать историю, где возникают вопросы о справедливости и законе. Эти понятия тесно пересекаются, поэтому главной темой нашего сериала стало выражение: "Закон не всегда справедлив. Справедливость не всегда законна". Главные герои в той или иной степени столкнулись с вынесенными законом решениями, и теперь они пытаются ответить на вопрос: "А были ли справедливыми принятые решения?"».

Владимир Ильин откроет «Агентство Справедливость»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Съёмки сериала проходят в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Зеленоборск – город, где разворачивается действие — собирательный образ, поэтому соединяет в себе интерьеры и экстерьеры Гатчины, Волхова, Кронштадта и северной столицы.
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Владимир Ильин откроет «Агентство "Справедливость"» фотографии
Владимир Ильин откроет «Агентство "Справедливость"» фотографии
Владимир Ильин откроет «Агентство "Справедливость"» фотографии
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