Фестиваль «Висла» пройдёт в Москве в конце мая

14-й Фестиваль польских фильмов «Висла» пройдёт с 20 по 30 мая в Москве, затем польские фильмы увидят жители более чем в десяти российских городах. Согласно пресс-службе смотра, праздник польского кино будет продолжаться с мая по ноябрь 2021-го в России, Азербайджане, Беларуси, Чехии, Хорватии, Грузии, Казахстане, Южной Кореи, Киргизии, Сербии, Таджикистане, Узбекистане, Албании и Исландии.
Последние картины польского кино будут представлены в рамках конкурса художественных фильмов. Среди них новая работа Мацея Пепшицы «Икар. Легенда Метека Коша», получившая «Серебряного льва» и награду за главную роль Давида Огродника на 44-м Польском кинофестивале в Гдыне и «Орлы»-2020 в категории лучший звук и лучшая музыка. Музыку написал выдающийся джазовый пианист Лешек Можджер.
Любителей документальных фильмов организаторы приглашают на секцию «Документальная Польша». В этом году она разделена на два блока. В программу «Взгляд на мир» включён «Тони Халик» Марцина Борхардта, рассказывающий о жизни путешественника, журналиста, жителя коммунистической Польши, который в 60-80-е годы каким-то странным образом появлялся повсюду в мире, где происходило что-то важное. «Взгляд на женщину» представит истории, в которых женщина играет главную роль.
фото: кадр из мультфильма «Убей это и покинь город»
Жителей российской столицы приглашают на специальный показ фильма, который режиссёр снимал 14 лет и является его дебютом в полнометражном кино. Анимационная лента «Убей это и покинь город» Мариуша Вильчиньского победила на 45-м Фестивале польских художественных фильмов в Гдыне в 2020-м.
В связи с тем, что 2021 год объявлен годом Станислава Лема, российские зрители смогут посетить секцию «"Непотерянное время" — Станислав Лем, 100-летие со дня рождения», посвящённую фильмам, основанным на романах этого писателя. Для детей и подростков вместе с родителями в выходные пройдут показы фильмов для всей семьи. В программу фестиваля традиционно уже войдут работы студентов и выпускников лучших киношкол в Польше. Смотр пройдёт в московских кинотеатрах «5 звёзд на Павелецкой», «Москино Космос» и «Москино Берёзка».
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