Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Парикмахерша Оксана Акиньшина встречает пожарника Данилу Козловского в отрывке из «Чернобыля»

2 апреля
2021 год

Новости кино >>
2 апреля 2021
Кино-Театр.Ру представляет вашему вниманию отрывок из драмы Данилы Козловского «Чернобыль».



Главный герой картины Алексей Карпушин — обычный молодой советский парень, пожарный в Припяти, который впервые начинает строить планы длиннее, чем на выходные или отпуск — он влюбляется в парикмахера Олю. В прошлом у них уже были отношения, но тогда Алексей упустил свой шанс. Теперь у Оли есть маленький сын Лёша, но Алексей намерен никогда больше не повторять прежних ошибок: он признаётся Оле в своих чувствах, и все вместе они планируют переехать к морю.

Авария на Чернобыльской АЭС ставит под угрозу мечту Алексея и жизни всех тех, кто ему дорог. Взрыв реактора грозит смертью не только тысячам людей, оказавшихся в зоне радиационного поражения: возможен второй взрыв, катастрофические последствия которого могут быть несоизмеримо больше. Алексей отправляется тушить пожар, а затем погружается под ядерный реактор, чтобы выпустить воду из резервуара и тем самым предотвратить ещё один мощный взрыв.

Парикмахерша Оксана Акиньшина встречает пожарника Данилу Козловского в отрывке из «Чернобыля»

Компанию Козловскому в фильме составили Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова, Николай Козак, Игорь Черневич и другие актёры.

В прокат «Чернобыль» выйдет 15 апреля.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Вдох, выдох: Данила Козловский ликвидирует аварию на Чернобыльской АЭС
Данила Козловский и Оксана Акиньшина выживают в Припяти
Поиск по меткам
Трейлер
персоны
Филипп АвдеевОксана АкиньшинаНиколай КозакДанила КозловскийРавшана КурковаИгорь Черневич
фильмы
Чернобыль

анонс

Скорбим

Нина Жернакова
28 марта ушла из жизни актриса Нина Жернакова.

День рождения >>

Сергей Белоголовцев
Александр Ведменский
Георгий Кавтарадзе
Дмитрий Миллер
Алексей Нагрудный
Анжелика Неволина
Борис Плотников
Светлана Смирнова-Марцинкевич
Антон Шагин
Иоланта Бохдаль
Алек Гиннесс
Джулиана Де Сио
Кристофер Мелони
Милан Пузич
Антонио Сабато ст.
Майкл Фассбендер
все родившиеся 2 апреля >>

Афиша кино >>

Вспомнить всё
боевик, научная фантастика
США, 1990
Маша
драма, криминальный фильм
Россия, 2020
Майор Гром: Чумной доктор
боевик, приключения
Россия, 2021
Леонид Агутин. Cosmo life
музыкальный фильм
Куба, Мексика, Россия, США, Франция, 2020
Пришелец из Сказки
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Польша, 2019
Помогите, я уменьшил свою училку!
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Австрия, Германия, 2015
После Чернобыля
детектив, мистика, триллер, фильм ужасов
Россия, США, Украина, 2021
Ученик экзорциста
фильм ужасов
США, 2020
В ринге только девушки
боевик, драма, комедия, спортивный фильм
США, 2020
Дино Дана
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, США, 2020
Исход
боевик, научная фантастика, триллер
США, 2021
Розовое облако
драма, научная фантастика, притча
Бразилия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен