Парикмахерша Оксана Акиньшина встречает пожарника Данилу Козловского в отрывке из «Чернобыля»

Кино-Театр.Ру
представляет вашему вниманию отрывок из драмы Данилы Козловского
«Чернобыль
».
Главный герой картины Алексей Карпушин — обычный молодой советский парень, пожарный в Припяти, который впервые начинает строить планы длиннее, чем на выходные или отпуск — он влюбляется в парикмахера Олю. В прошлом у них уже были отношения, но тогда Алексей упустил свой шанс. Теперь у Оли есть маленький сын Лёша, но Алексей намерен никогда больше не повторять прежних ошибок: он признаётся Оле в своих чувствах, и все вместе они планируют переехать к морю.
Авария на Чернобыльской АЭС ставит под угрозу мечту Алексея и жизни всех тех, кто ему дорог. Взрыв реактора грозит смертью не только тысячам людей, оказавшихся в зоне радиационного поражения: возможен второй взрыв, катастрофические последствия которого могут быть несоизмеримо больше. Алексей отправляется тушить пожар, а затем погружается под ядерный реактор, чтобы выпустить воду из резервуара и тем самым предотвратить ещё один мощный взрыв.
Компанию Козловскому в фильме составили Оксана Акиньшина
, Филипп Авдеев
, Равшана Куркова
, Николай Козак
, Игорь Черневич
и другие актёры.
В прокат «Чернобыль» выйдет 15 апреля.
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