Елена Турбал и Вячеслав Довженко поймают «Миг, украденный у счастья»

Главная героиня Ася потеряла мужа и закрылась в себе. Новая история в ее жизни начнется с шутки. На дне рождения Валентина его жена Лиля, разгулявшись, продает собственного супруга Асе за бутылку шампанского. И невинная шутка оборачивается драмой.
4 мая премьерную линейку продолжит романтическая мелодрама «Бывшая». По сюжету успешная тренер по гимнастике Регина (Дарья Волга), обучающая юных чемпионок, живет в предвкушении серебряной свадьбы с мужем Юрием. Но все идет наперекосяк, когда женщина узнает, что супруг изменяет ей с одной из подопечных. На следующий день зрителям представят сериал «Авантюра» с Еленой Дудиной, Иваном Оганесяном и Екатериной Тышкевич. Лера давно разведена, одна воспитала сына-студента и уже забыла, что такое любовь. Но вдруг в ее поле зрения появляется яркий и харизматичный мужчина, который окружает ее вниманием и заботой.
фото: Пресс-служба телеканала ««Dомашний»
В продолжение линейки «Лав сторис» 6 мая состоится показ мелодрамы «Скажи мне правду», в которой сыграли Анастасия Цымбалару и Кирилл Кузнецов. В центре сюжета – обычная домохозяйка Анастасия. Ее благополучный мир, который она с такой любовью выстраивала, оказывается под угрозой: мужа Игоря арестовывают, а у маленькой дочки обнаруживают астму. Но Настя не сдается и делает все, чтобы помочь близким.
Завершает неделю премьер 7 мая остросюжетная мелодрама «Игра в судьбу», где главные роли исполнили Клавдия Дрозд и Максим Самчик. Это история Богданы и Александра, чья первая любовь трагично обрывается: из-за несчастного случая девушка погибает. Убитый горем влюбленный с трудом находит в себе силы жить дальше. Спустя 10 лет он собирается жениться, но накануне свадьбы случайно встречает молодую женщину Кристину, как две капли воды похожую на его первую любовь.
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