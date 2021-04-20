Сериалы «Гости из прошлого», «Филатов» и «Потерянные» покажут за рубежом

Завершил работу рынок телевизионного контента MIPTV, где более 35 российских компаний представили свой новый контент. По итогам онлайн-мероприятия отечественные сериалы и анимация были проданы в Индию, страны Европы, Латинской Америки, Азии, Северной Америки и Африки, сообщают организаторы.
фото: К/ф «Секреты семейной жизни»
Так, продюсерская компания «Среда» подписала соглашение с международной компанией Armoza Formats о продаже прав на дистрибуцию сериала «Секреты семейной жизни». Адаптацией формата «Кухни» от Art Pictures Distribution займется польская компания Tako Media и Pro Plus из Словении. Art Pictures Distribution также подписала соглашение с монгольской Mobinet о продаже проектов «Ивановы-Ивановы», «Гости из прошлого», «Филатов» и «Наследники».
Телеканал НТВ анонсировал сделку о продаже драмы «Потерянные», комедийного детектива «Фемида видит» и ретрофильма «Душегубы» французскому дистрибьютору Ampersand Fiction. По итогам соглашения проекты НТВ будут показаны в странах Европы, Азии, Северной Америки и Африки.
фото: К/ф «Потерянные»
Оригинальный сериал START «Контейнер» был отмечен в финале престижного международного конкурса сериалов MIPDrama среди 12 самых многообещающих проектов со всего мира. Также во время Digital MIPTV прошли традиционные сессии Fresh TV от исследовательской компании The WIT, которая в этом году включила в рейтинги самых ожидаемых проектов два сериала из России. Это Happy End от more.tv и «Чикатило» производства Okko.
TOONZ Media Networks приобрела AVOD права на сериалы ГК «Рики» «Смешарики» и «ПинКод». По итогам сделки проекты выйдут на платформе MyToonz в Индии, Африке, Латинской Америке, США и Испании. Также они будут показаны в США и Канаде.
Платформа Digital MIPTV продолжает свою работу – весь контент рынка, кроме шоукейса MIPDrama, будет доступен для зарегистрированных участников до 14 мая 2021 года.
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