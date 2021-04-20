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Экранизацией «Мастера и Маргариты» займется режиссер «Серебряных коньков» Михаил Локшин

20 апреля
2021 год

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20 апреля 2021
Экранизацией «Мастера и Маргариты» займется команда фильма «Серебряные коньки». Режиссер Михаил Локшин снимет фильм и напишет сценарий в соавторстве с Романом Кантором. Лента будет называться «Воланд», сообщает пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа».

Экранизацией «Мастера и Маргариты» займется режиссер «Серебряных коньков» Михаил Локшин
фото: Пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»

«Получив предложение по экранизации «Мастера и Маргариты», мы сразу поняли, что только неординарный подход сможет решить задачу по перенесению многосюжетной конструкции книги в полнометражное кино. Надеемся, что фильм будет интересен зрителям по всему миру и по-хорошему удивит даже самых трепетных фанатов книги», — отметил Михаил Локшин.

Действие разворачивается в Москве 30-х годов. Известный писатель на взлёте своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевленный ее любовью и поддержкой писатель берется за новый роман, где персонажи – это люди из его окружения, а главный герой – загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.

Проект находился в разработке до пандемии. Режиссерское кресло должен был занять Николай Лебедев, но «по независящим от него причинам» не смог закончить работу над ним.

Съемки картины начнутся в июле и продлятся до конца года. Сейчас идет активный подготовительный период. В прокат фильм выйдет в конце 2022 года.
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