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Компания МТС запустила онлайн-кинотеатр Kion

20 апреля
2021 год

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20 апреля 2021
Компания МТС провела презентацию, посвященную запуску онлайн-кинотеатра Kion, который начал свою работу 20 апреля. Гендиректор «МТС Медиа» Игорь Мишин рассказал о новых проектах платформы и ее форматах.

Компания МТС запустила онлайн-кинотеатр Kion
фото: К/ф "Клиника счастья"

Планируется, что в 2021 году Kion покажет 30 оригинальных проектов. Это будут сериалы хронометражем по 30 и 50 минут, художественные и документальные фильмы и КиноStories. Последний формат предлагает зрителю два варианта просмотра — фильм целиком или несколько коротких серий около 10 минут. Сейчас опробовать такую функцию можно на комедии «Афера» о постпандемийной реальности. Также для просмотра — в обычном формате — доступен сериал «Секреты семейной жизни» с Аленой Михайловой и Петром Скворцовым.

В числе ожидаемых премьер Kion — «Клиника счастья» о сексологе в исполнении Дарьи Мороз, документальные фильмы «Дуров» о создателе соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павле Дурове и «Сахаров. Две жизни», приуроченный к 100-летию академика Андрея Сахарова, изобретателя водородной бомбы и борца за разоружение.

На платформе также появится сериал Авдотьи Смирновой «Вертинский» с Алексеем Филимоновом, мистическая история «Отец Сергий», где главные роли исполнили Роман Маякин и Лукерья Ильяшенко, «Товарищ майор» Бориса Хлебникова о сотруднике ФСБ, «Хрустальный» о маньяке, орудующим в провинциальном городке, сериалы «Бег улиток» и «Коса».
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№ 1
Стример   20.04.2021 - 14:31
господи, ну зачем еще один онлайн кинотеатр? у меня на существующие времени не особо хватает читать далее>>
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персоны
Лукерья ИльяшенкоРоман МаякинАлёна МихайловаИгорь МишинДарья МорозПётр СкворцовАвдотья СмирноваАлексей ФилимоновБорис Хлебников
фильмы
АфераВертинскийДуровКлиника счастьяКосаСекреты семейной жизниХрустальный

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Компания МТС запустила онлайн-кинотеатр Kion фотографии
Компания МТС запустила онлайн-кинотеатр Kion фотографии
Компания МТС запустила онлайн-кинотеатр Kion фотографии
Компания МТС запустила онлайн-кинотеатр Kion фотографии
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