Компания МТС запустила онлайн-кинотеатр Kion

Компания МТС провела презентацию, посвященную запуску онлайн-кинотеатра Kion, который начал свою работу 20 апреля. Гендиректор «МТС Медиа» Игорь Мишин рассказал о новых проектах платформы и ее форматах.
фото: К/ф "Клиника счастья"
Планируется, что в 2021 году Kion покажет 30 оригинальных проектов. Это будут сериалы хронометражем по 30 и 50 минут, художественные и документальные фильмы и КиноStories. Последний формат предлагает зрителю два варианта просмотра — фильм целиком или несколько коротких серий около 10 минут. Сейчас опробовать такую функцию можно на комедии «Афера» о постпандемийной реальности. Также для просмотра — в обычном формате — доступен сериал «Секреты семейной жизни» с Аленой Михайловой и Петром Скворцовым.
В числе ожидаемых премьер Kion — «Клиника счастья» о сексологе в исполнении Дарьи Мороз, документальные фильмы «Дуров» о создателе соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павле Дурове и «Сахаров. Две жизни», приуроченный к 100-летию академика Андрея Сахарова, изобретателя водородной бомбы и борца за разоружение.
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