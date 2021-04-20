Светлана Иванова, Карина Разумовская и Алена Кучкова стали сотрудницами уголовного розыска

Действие картины разворачивается в 1944 году. Небольшой городок Муранск, который только недавно освободили от немцев, захлестнула волна дерзких ограблений. Справляться с бандой преступников во главе с беглым рецидивистом Юзой (Марат Башаров) приходится местному отделению милиции, в котором служат одни женщины. Муранский уголовный розыск местные жители ласково называют «МУР-МУР». Каждый день Марьяна, Саша, Агата и Оксана, едва управившись с домашними делами, отправляются на службу в местный отдел милиции. Пока мужчины на фронте, хрупкие девушки рискуют собой и благополучием своих близких, защищая жизни горожан от опасных преступников. Однажды в городе появляется комиссованный по ранению фронтовой офицер. Семен Марков (Владимир Яглыч) случайно отстает от поезда и сразу же оказывается в самой гуще событий и в центре внимания жителей Муранска.
«Наш фильм про любовь на фоне закрученного детективного сюжета, про то, что несмотря на смерть, страх и покалеченные судьбы, люди, пережившие войну, не утратили желание жить, любить и сострадать», — отметил режиссер Илья Казанков.
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