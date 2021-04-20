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Премьера «По законам военного времени. Победа!» состоится 26 апреля

20 апреля
2021 год

Новости кино >>
20 апреля 2021
Премьера четвертого сезона сериала «По законам военного времени. Победа!» с Евгением Воловенко, Екатериной Климовой и Александром Панкратовым-Черным состоится 26 апреля на Первом канале. Режиссерское кресло занял Сергей Виноградов, уточняет пресс-служба проекта.

Премьера «По законам военного времени. Победа!» состоится 26 апреля
фото: Пресс-служба Первого канала

На площади маленького городка Истербурга в Восточной Пруссии Рокотов, Елагина и Федоренко встречают 9 мая 1945 года. Они ликуют вместе со всеми бойцами Красной Армии. Горожане жмутся к домам – кто-то из них плачет, а кто-то вздыхает с облегчением. На площади тут же возникает импровизированная танцплощадка, молодой лейтенант играет на пианино прямо в центре площади. Все переворачивается в один миг, когда с крыши одного из домов по площади начинает стрелять пулемет. А потом героев ждут будни военной прокуратуры на оккупированной территории – убийства, ограбления, кражи. И, конечно, не дремлет немецкая агентура, сменившая хозяев, но не сменившая врага. Порой кажется, что война еще не кончилась.

«Думаю, что во главу этого проекта можно смело поставить нестареющую, неувядающую, не сгибающуюся ни перед какими трудностями и обстоятельствами любовь двух главных героев – Елагиной и Рокотова. Полагаю, зрителям будет интересно наблюдать за семейными драматическим передрягами, которые возникнут между героями в новом сезоне. Тем не менее любовь будет сильнее всех преград», — отметил Евгений Воловенко.

Премьера «По законам военного времени. Победа!» состоится 26 апреля
фото: Пресс-служба Первого канала

В сериале также сыграли Александр Песков, Анатолий Кот, Александр Дуденков, Ольга Белинская, Антон Морозов, Григорий Анурин, Янина Колесниченко, Николай Юшкевич и другие. За сценарий отвечал Алексей Тимошкин.

За время работы над предыдущими тремя сезонами съемочная команда сериала побывала в самых разных городах не только России, но и ближнего зарубежья – в Киеве, Харькове, Черновцах. А съемки четвертого сезона длились на протяжении двух с половиной месяцев в небольшом городе Калининградской области – Черняховске, бывшем Инстербурге. Снимали в действующей больнице, бывшей немецкой комендатуре и даже в замке Георгенбург, которому более 600 лет.
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