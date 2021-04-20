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Вторая часть «Аббатства Даунтон» выйдет под Новый год

20 апреля
2021 год

Новости кино >>
20 апреля 2021
Вторая часть полнометражного фильма «Аббатство Даунтон» выйдет под Новый год. Сейчас первоначальный актерский состав проекта приступил к съемкам, сообщает пресс-служба дистрибутора Focus Features.

Вторая часть «Аббатства Даунтон» выйдет под Новый год

Компанию артистам оригинальной ленты составят Хью Дэнси, Лора Хэддок, Натали Бай и Доминик Уэст. Создатель «Аббатства Даунтон» Джулиан Феллоуз вновь напишет сценарий, а режиссерское кресло займет Саймон Кёртис7 дней и ночей с Мэрилин»).

В первом фильме король и королева Англии нанесли визит семье Кроули и слугам Даунтона, который закончился балом в честь королевской семьи. Подробности сюжета продолжения пока не сообщаются.

«Нет места прекраснее для встречи Рождества, чем дом, и мы не можем представить себе лучшего подарка, чем воссоединение с Джулианом, Гаретом и всей семьей «Даунтона», чтобы вернуть Кроули домой для их поклонников», — отмечает глава Focus Features Питер Куявский.
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Аббатство ДаунтонАббатство Даунтон

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