Вторая часть «Аббатства Даунтон» выйдет под Новый год

Вторая часть полнометражного фильма «Аббатство Даунтон
» выйдет под Новый год. Сейчас первоначальный актерский состав проекта приступил к съемкам, сообщает пресс-служба дистрибутора Focus Features
.
Компанию артистам оригинальной ленты составят Хью Дэнси
, Лора Хэддок
, Натали Бай
и Доминик Уэст
. Создатель «Аббатства Даунтон» Джулиан Феллоуз
вновь напишет сценарий, а режиссерское кресло займет Саймон Кёртис
(«7 дней и ночей с Мэрилин
»).
В первом фильме король и королева Англии нанесли визит семье Кроули и слугам Даунтона, который закончился балом в честь королевской семьи. Подробности сюжета продолжения пока не сообщаются.
«Нет места прекраснее для встречи Рождества, чем дом, и мы не можем представить себе лучшего подарка, чем воссоединение с Джулианом, Гаретом и всей семьей «Даунтона», чтобы вернуть Кроули домой для их поклонников
», — отмечает глава Focus Features Питер Куявский
.
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