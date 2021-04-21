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Эмилия Кларк поработает с Marvel

21 апреля
2021 год

Новости кино >>
21 апреля 2021
Эмилия Кларк планирует сыграть в марвеловском сериале «Секретное вторжение». Ранее в шоу записались Сэмюэл Л. Джексон, Бен Мендельсон, Кингсли Бен-Адир и Оливия Колман, уточняет Variety.


«Секретное вторжение» выйдет на стриминговом сервисе Disney+. Его сюжет и роль Кларк пока держатся в секрете. Известно лишь, что Джексон вернётся к роли Ника Фьюри, Мендельсон вновь предстанет в качестве Скрулла Талоса, сыгранного им в «Капитане Марвел», а Бен-Адира назначили главным злодеем. По слухам, зрителей ожидает история группы инопланетян, меняющих форму, которые годами проникают на Землю.

Сценаристом и исполнительным продюсером нового сериала, расширяющего киновселенную Marvel, выступит Кайл Брэдстрит. Команда Кевина Файги отвечает за продюсирование.
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