Эмилия Кларк поработает с Marvel

Эмилия Кларк
планирует сыграть в марвеловском сериале «Секретное вторжение
». Ранее в шоу записались Сэмюэл Л. Джексон
, Бен Мендельсон
, Кингсли Бен-Адир
и Оливия Колман
, уточняет Variety
.
«Секретное вторжение» выйдет на стриминговом сервисе Disney+. Его сюжет и роль Кларк пока держатся в секрете. Известно лишь, что Джексон вернётся к роли Ника Фьюри, Мендельсон вновь предстанет в качестве Скрулла Талоса, сыгранного им в «Капитане Марвел
», а Бен-Адира назначили главным злодеем. По слухам, зрителей ожидает история группы инопланетян, меняющих форму, которые годами проникают на Землю.
Сценаристом и исполнительным продюсером нового сериала, расширяющего киновселенную Marvel, выступит Кайл Брэдстрит
. Команда Кевина Файги
отвечает за продюсирование.
обсуждение >>