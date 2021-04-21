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«Чики» переберутся на СТС

21 апреля
2021 год

Новости кино >>
21 апреля 2021
На СТС 4 мая в 23:00 состоится всероссийская телепремьера самого громкого российского сериала прошлого года «Чики», который ранее был доступен только по подписке. Проект, созданный для онлайн-сервиса more.tv, собрал больше 22 миллионов интернет-просмотров, позитивные отзывы критиков и пять наград премии АПКиТ, в том числе за лучший сериал года. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Чики» переберутся на СТС
фото: пресс-служба телеканала СТС

По словам режиссёра сериала Эдуарда Оганесяна, «выход в телеэфире такого честного и жизненного проекта, как "Чики", мне кажется смелым решением канала и в целом важным событием для индустрии. Это может стать хорошей терапией для зрителя, который поймёт, что свобода творческого высказывания существует и на ТВ».

История про четырёх девушек, мечтающих порвать с неприятным настоящим и открыть фитнес-клуб в маленьком городе, возглавила списки самых популярных проектов по запросам сайтов «КиноПоиск» и Filmpro.ru. Саундтрек к сериалу в исполнении Ивана Дорна вошёл в топ-100 российских синглов в Apple Music. Исполнительницы главных ролей — Ирина Горбачёва, Алёна Михайлова, Варвара Шмыкова и Ирина Носова — получили звание «Женщины года» журнала Glamour, а художественный вдохновитель проекта Эдуард Оганесян стал режиссёром года по версии GQ.

«Чики» переберутся на СТС

«Классно, что ещё больше людей оценят наш сериал! Например, мои родственники и друзья из Северска, понимая, что кино можно увидеть только в интернете, сразу говорят: "Ну ладно, значит, не судьба". А телевизор даёт шанс посмотреть сериал абсолютно всем», — прокомментировала Ирина Носова.

Известно, что при работе над гардеробом героинь художник по костюму Елена Казакевич ориентировалась на фотографии Алессандры Сангинетти и Дмитрия Маркова, а также картины Кузьмы Петрова-Водкина и Гелия Коржева. Костюмы находили в секонд-хендах и на своп-вечеринках. Ирине Горбачёвой так понравился бежевый пуловер, напоминающий свитер Данилы Багрова из легендарного «Брата», что после съёмок вещь осталась у актрисы.



Готовясь к роли священника, Михаил Тройник обратился к настоящему священнику и побывал в Новоафонском монастыре. Кстати, перед каждой совместной сценой для разогрева Михаил и его экранная возлюбленная Ирина Горбачёва устраивали шуточный кулачный бой. Ирина Носова признавалась, что Николай Денисов, экранный отец актрисы, внешне очень похож на её настоящего родителя, которого уже нет в живых. А Стивен Томас Окснер шутил, что его Костя, строитель с акцентом, получился благодаря опыту работы на стройке в Монтане и трём годам жизни в Армении.

В первоначальной версии финала героиня Варвары Шмыковой решает стать полицейским, но после монтажа сцена не осталась в сериале. Также вырезали эпизоды, рассказывающие историю семьи казака Данилы. Несмотря на то, что некоторые зрители называют «Чик» женской версией «Бригады», Эдуард Оганесян уверяет, что не видел ни одной серии хита 2000-х.
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№ 1
Совет-Да-Привет   21.04.2021 - 13:33
Все не знают, как этот мусор сделать культовым? читать далее>>
Всего сообщений: 1
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