Джонни Депп позвал своего босса Билла Найи на выставку в отрывке «Великого»

Кино-Театр.Ру
представляет вашему вниманию отрывок из фильма Эндрю Левитаса
«Великий
» с Джонни Деппом
в главной роли.
Действие социальной драмы разворачивается в 1970-е. Военный фотограф Юджин Смит
по заданию журнала Life возвращается в Японию, где в небольшом прибрежном городке Минамата разворачивается экологическая катастрофа. Именно оттуда Смит сделает репортаж, который потрясёт весь мир, снимет величайшие кадры в истории фотографии и пройдёт трудный путь преодоления и познания себя.
Компанию Деппу в картине составили Билл Найи
, Хироюки Санада
, Асано Таданобу
, Дзун Кунимура
, Рё Касэ
и другие актёры.
«Великий» выйдет в российский прокат уже 22 апреля.
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