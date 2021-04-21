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Джонни Депп позвал своего босса Билла Найи на выставку в отрывке «Великого»

21 апреля
2021 год

Новости кино >>
21 апреля 2021
Кино-Театр.Ру представляет вашему вниманию отрывок из фильма Эндрю Левитаса «Великий» с Джонни Деппом в главной роли.



Действие социальной драмы разворачивается в 1970-е. Военный фотограф Юджин Смит по заданию журнала Life возвращается в Японию, где в небольшом прибрежном городке Минамата разворачивается экологическая катастрофа. Именно оттуда Смит сделает репортаж, который потрясёт весь мир, снимет величайшие кадры в истории фотографии и пройдёт трудный путь преодоления и познания себя.

Джонни Депп позвал своего босса Билла Найи на выставку в отрывке «Великого»

Компанию Деппу в картине составили Билл Найи, Хироюки Санада, Асано Таданобу, Дзун Кунимура, Рё Касэ и другие актёры.

«Великий» выйдет в российский прокат уже 22 апреля.
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