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У Александра Устюгова появится «Близнец»

21 апреля
2021 год

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21 апреля 2021
На НТВ 23 апреля в 19.40 состоится премьера четырёхсерийного остросюжетного детектива Сергея Попова «Близнец» с Александром Устюговым в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала.

По сюжету разведчик международного уровня Павел Руднев (Устюгов) случайным образом находит своего брата-близнеца Андрея Полетаева, рядового следователя в местном РОВД. Однако не успевает с ним толком познакомиться, потому что буквально на следующий день его убивают, приняв за Павла. Тем временем сам Павел выясняет, что уничтожен весь его отряд. Чтобы выяснить, кто за всем этим стоит, Руднев вынужден использовать личность своего брата Андрея как прикрытие: теперь ему придётся расследовать дела в местном отделении полиции, жить его жизнью, играть роль примерного мужа и семьянина.

У Александра Устюгова появится «Близнец»
фото: пресс-служба телеканала НТВ

«Мне показалось интересными исполнить сразу две роли в одном проекте. Такого в моей практике ещё не было, если не считать спектакль "Тень" Шварца. Я хотел сделать Андрея и Павла абсолютно не похожими друг на друга. Готов был меняться, бриться, стричься, толстеть или худеть, но производственные графики не позволили этого сделать. Играть сразу двоих героев несложно, скорее даже забавно – ты играешь сам с собой. В период самоизоляции практиковал подобный опыт: записывал пробы на телефон, исполняя все роли, а потом монтировал», – делится Александр Устюгов.

Компанию исполнителю главной роли составят Ирина Пегова, Марина Коняшкина, Александр Шам, Сергей Сосновский, Борис Невзоров, Виталий Коваленко и другие актёры.
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