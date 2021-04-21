Не стало создателя «Двухполосного шоссе» Монте Хеллмана

В Калифорнии 20 апреля в возрасте 91 года не стало известного американского режиссёра, сценариста, продюсера, монтажёра и актёра Монте Хеллмана
. Согласно Variety
, создатель культовой ленты «Двухполосное шоссе
» скончался в медицинском центре Эйзенхауэра, куда его доставили после падения дома.
Монте Джэй Химмельман родился в Нью-Йорке 12 июля 1932-го в семье мелкого предпринимателя. С раннего детства увлекался фотографией, кино и театром. Первый спектакль поставил в десять лет. В Стэнфордском университете изучал театральное искусство. Там же участвовал в создании радиоспектакля «Война миров». Премудростям кинематографа обучился в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, где на него оказали влияние «Сломанные побеги
» Дэвида Уорка Гриффита
, «Потомок Чингисхана
» Всеволода Пудовкина
и «Место под солнцем
» Джорджа Стивенса
.
В кино пришёл благодаря Роджеру Корману
, который спродюсировал его режиссёрский дебют «Чудовище из Проклятой пещеры
», вышедший в 1959-м. За этой картиной последовали «Террор
», «Побег в никуда
», «Бойцовский петух
», «Любовь, свинец и ярость
», «Задняя дверь в ад
», «Огонь на поражение
», «Двухполосное шоссе» и другие фильмы. Выступил продюсером «Бешеных псов
» Квентина Тарантино
, который является его большим поклонником. Всего на счету Монте Хеллмана 21 режиссёрская работа и три награды Венецианского кинофестиваля.
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