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Не стало создателя «Двухполосного шоссе» Монте Хеллмана

21 апреля
2021 год

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21 апреля 2021
В Калифорнии 20 апреля в возрасте 91 года не стало известного американского режиссёра, сценариста, продюсера, монтажёра и актёра Монте Хеллмана. Согласно Variety, создатель культовой ленты «Двухполосное шоссе» скончался в медицинском центре Эйзенхауэра, куда его доставили после падения дома.

Не стало создателя «Двухполосного шоссе» Монте Хеллмана
фото: purple.fr

Монте Джэй Химмельман родился в Нью-Йорке 12 июля 1932-го в семье мелкого предпринимателя. С раннего детства увлекался фотографией, кино и театром. Первый спектакль поставил в десять лет. В Стэнфордском университете изучал театральное искусство. Там же участвовал в создании радиоспектакля «Война миров». Премудростям кинематографа обучился в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, где на него оказали влияние «Сломанные побеги» Дэвида Уорка Гриффита, «Потомок Чингисхана» Всеволода Пудовкина и «Место под солнцем» Джорджа Стивенса.

В кино пришёл благодаря Роджеру Корману, который спродюсировал его режиссёрский дебют «Чудовище из Проклятой пещеры», вышедший в 1959-м. За этой картиной последовали «Террор», «Побег в никуда», «Бойцовский петух», «Любовь, свинец и ярость», «Задняя дверь в ад», «Огонь на поражение», «Двухполосное шоссе» и другие фильмы. Выступил продюсером «Бешеных псов» Квентина Тарантино, который является его большим поклонником. Всего на счету Монте Хеллмана 21 режиссёрская работа и три награды Венецианского кинофестиваля.
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Не стало создателя «Двухполосного шоссе» Монте Хеллмана фотографии
Не стало создателя «Двухполосного шоссе» Монте Хеллмана фотографии
Не стало создателя «Двухполосного шоссе» Монте Хеллмана фотографии
Не стало создателя «Двухполосного шоссе» Монте Хеллмана фотографии
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