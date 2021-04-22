Виолетта Давыдовская, Евгений Шириков и Сергей Рудзевич расскажут о насилии в семье

По словам исполнительницы главной роли Виолетты Давыдовской, её героиня Катя — «очень доверчивая женщина, которая встретила изощрённого и жестокого человека. И страшно то, что она поначалу не видит, не понимает, с кем рядом оказалась – настолько грамотно он ею манипулирует, настолько увлекает её и тащит за собой. Какую дорогу она выберет? Узнаем совсем скоро».
фото: пресс-служба кинокомпании «Амедиа Продакшн»
Долгие, почти изжившие себя семейные отношения Кати (Давыдовская) с мужем Митей (Рудзевич) сменяет сильная взаимная любовь. Но её мама и подруга Лена (Ирина Вальц) видят, что за опекой и желанием быть рядом скрывается искусный манипулятор и настоящий домашний тиран. Однако Катя так очарована своим бывшим школьным учителем Александром (Шириков), что даже его упрёки и запреты принимает за проявление заботы. С каждым новым днём объятия Александра становятся всё крепче, и вот Кате уже не хватает воздуха. Александр в поисках идеальной и беззаветной любви сметает всё на своём пути, крушит и ломает судьбы женщин. И единственный, кто может помочь Кате спастись, – бывший муж Митя, который до сих пор надеется её вернуть.
«Тема "домашнего насилия", "абьюза" актуальная и острая. К сожалению, всё больше страшных историй об этом появляется в новостях и социальных сетях. Физическое насилие, психологическое и эмоциональное давление, манипуляция, угрозы, запугивания — формы бывают разными. В нашей истории мы хотели показать, как легко попасться "на крючок" к человеку с расстройством психики. И как ловко такие люди умеют манипулировать окружающими и плести свою смертельную паутину, — говорит главный продюсер «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова. — Мы хотели, чтобы это история не была московской, поэтому выбрали красивый и быстро развивающийся город Тулу. Нас привлекли транспортная доступность и самые разнообразные объекты для съёмок, которые мы здесь нашли, – офисы, квартиры, кафе, рестораны, танцевальные студии, современные медицинские центры, школы и тульские театры — Тульский академический театра драмы, областной театр юного зрителя, Тульский государственный театр кукол, муниципальный театр русской драмы "Эрмитаж", из которых в нашем проекте будут задействованы 25 актёров. Мы очень благодарны Комитету Тульской области по развитию туризма за помощь и поддержку в организации съёмок в городе».
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