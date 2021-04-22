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«Капкан для монстра» с Даниилом Страховым выйдет 26 апреля

22 апреля
2021 год

Новости кино >>
22 апреля 2021
На НТВ 26 апреля в 19.40 состоится премьера 16-серийного детективного триллера Артёма Мазунова «Капкан для монстра» с Даниилом Страховым в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала.

«Капкан для монстра» с Даниилом Страховым выйдет 26 апреля
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По словам Страхова, «на фоне полицейской истории происходит личная драма героя, которая оказывается тесно взаимосвязана с профессией следователя. На мой взгляд, это история про то, как мир, пытаясь себя спасти, теряет всё человеческое, и чтобы победить зло, надо стать злом. Это жёсткий фильм о мире, переполненном горем и насилием, пускай на фасаде и стоит дата – XXI век. Но что важно – в картине нет романтизации зла и есть надежда на то, что мир может быть лучше, добрее, справедливее».

По сюжету, написанному сценаристом Оксаной Южаниной, следователь Московского СК Сергей Ковалёв (Страхов) расследует убийство полковника Евсеева и его семьи, скрыв от руководства, что погибший — его сводный брат. Сергей проверяет разные версии преступления и допускает, что к нему причастны выжившие бандиты из банды Мясника, которую ранее уничтожил Евсеев. Тем временем происходят новые убийства с аналогичным почерком. Сергей устанавливает: на протяжении нескольких лет была совершена серия жестоких преступлений в трёх граничащих областях, где были зверски убиты и ограблены сотрудники госнаркоконтроля, ДПС, полиции и мирные граждане. В ходе расследования на месте очередного преступления обнаруживается одно из орудий убийства – нож с памятной надписью. Отпечаток пальца на ноже идентичен отпечатку, оставленному на месте убийства Евсеева. Данный факт становится ключевым поворотом в расследовании.



«Этот проект, помимо того, что снят на основе реальных событий, затрагивает также и остросоциальные темы: бытовое насилие, влияние социального портрета родителей на дальнейшее будущее ребёнка, взаимоотношения в семье, злоупотребление полномочиями и другие. Основной сложностью, наверное, была подготовка к самим съёмкам: нам пришлось изучить множество документального материала, ужаснуться от чудовищных событий, от количества невинных жертв. У этих людей нет и не было чести и совести, как и других понятий. И в фильме мы ни в коем случае не стремились оправдать их действия, это просто невозможно. Мы старались влезть им в голову, чтобы понять первопричины такой жестокости», – отметил режиссёр Артём Мазунов.

За визуальную составляющую сериала отвечают оператор-постановщик Дмитрий Есипов и художник-постановщик Алексей Чернов. Компанию Страхову составили Алина Ланина, Людмила Артемьева, Зоя Мансурова, Владимир Скворцов, Александр Лырчиков, Константин Адаев, Ксения Хаирова и другие актёры. Съёмки проходили в Ростове-на-Дону и Ростовской области. В частности, погони со взрывами снимали в Ботаническом саду, а ростовский ЗАГС стал тверским Следственным комитетом. В кадре зрители увидят и Государственный архив – он также стал одним из съёмочных объектов. Так как главный герой работает в Москве, а съёмки проходили в Ростовской области, съёмочной группе приходилось в Ростове-на-Дону искать «московские дворики».
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«Капкан для монстра» с Даниилом Страховым выйдет 26 апреля фотографии
«Капкан для монстра» с Даниилом Страховым выйдет 26 апреля фотографии
«Капкан для монстра» с Даниилом Страховым выйдет 26 апреля фотографии
«Капкан для монстра» с Даниилом Страховым выйдет 26 апреля фотографии
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