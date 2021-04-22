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Хилари Дафф возглавит сиквел ситкома «Как я встретил вашу маму»

22 апреля
2021 год

Новости кино >>
22 апреля 2021
Хилари Дафф доверили главную роль в десятисерийном сиквеле популярного ситкома «Как я встретил вашу маму», уверяет CNN.

Исполнительными продюсерами будущего сериала Hulu под названием «Как я встретила вашего папу» выступят вместе с Дафф шоураннеры оригинала Картер Бейз и Крейг Томас. Над шоу также поработают создатели сериала «Это мы» Исаак Аптакер и Элизабет Бергер.

Хилари Дафф возглавит сиквел ситкома «Как я встретил вашу маму»
фото: screenrant.com

Дафф сыграет Софи, рассказывающую своему сыну историю о том, как встретила его отца. События развернутся в 2021 году, «когда Софи и её сплоченная группа друзей пытаются понять, кто они такие, чего они хотят от жизни и как это сделать в эпоху приложений для знакомств и безграничных возможностей».

Ситком «Как я встретил вашу маму», выходивший с 2005-го по 2014-й, был одним из флагманов канала CBS. В нём сыграли Нил Патрик Харрис, Коби Смолдерс, Джейсон Сигел, Элисон Ханниган и Джош Рэднор.
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