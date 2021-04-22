Хилари Дафф возглавит сиквел ситкома «Как я встретил вашу маму»

Хилари Дафф
доверили главную роль в десятисерийном сиквеле популярного ситкома «Как я встретил вашу маму
», уверяет CNN
.
Исполнительными продюсерами будущего сериала Hulu под названием «Как я встретила вашего папу
» выступят вместе с Дафф шоураннеры оригинала Картер Бейз
и Крейг Томас
. Над шоу также поработают создатели сериала «Это мы
» Исаак Аптакер
и Элизабет Бергер
.
Дафф сыграет Софи, рассказывающую своему сыну историю о том, как встретила его отца. События развернутся в 2021 году, «когда Софи и её сплоченная группа друзей пытаются понять, кто они такие, чего они хотят от жизни и как это сделать в эпоху приложений для знакомств и безграничных возможностей».
Ситком «Как я встретил вашу маму», выходивший с 2005-го по 2014-й, был одним из флагманов канала CBS. В нём сыграли Нил Патрик Харрис
, Коби Смолдерс
, Джейсон Сигел
, Элисон Ханниган
и Джош Рэднор
.
обсуждение >>