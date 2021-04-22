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Александр Ревва отбивается от Михаила Галустяна в эксклюзивном отрывке комедии «Прабабушка легкого поведения. Начало»

22 апреля
2021 год

Новости кино >>
22 апреля 2021
Кинокомпания «Централ Партнершип» представила эксклюзивный фрагмент комедии «Прабабушка легкого поведения. Начало» режиссёра Марюса Вайсберга, снявшего 2 предыдущие части франшизы.


1980 год, вся страна следит за событиями московской Олимпиады. Один только Вова Рубинштейн под шумок переодевается в звезд советской эстрады и пытается разбогатеть, устраивая фейковые концерты. На одном из таких концертов его разоблачают сотрудники КГБ и вербуют как агента под прикрытием. Теперь, чтобы не попасть за решетку, Вова должен выполнить ответственную миссию – разыскать на черном рынке смертельно опасный химикат, разработанный в секретной лаборатории.
Вове предстоит с головой броситься в пучину шпионских страстей Москвы 80-х: найти химикат, предотвратить подрыв олимпийского Мишки, испытать на себе страстный поцелуй Брежнева, а также встретить любовь всей своей жизни… И все это – в образе валютной проститутки Луизы Карповны Рубинштейн.

Александр Ревва отбивается от Михаила Галустяна в эксклюзивном отрывке комедии «Прабабушка легкого поведения. Начало»

Главные роли в картине сыграли Александр Ревва, Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян, Глюк'ozа, Наталья Бардо, Марина Федункив, Максим Лагашкин и Алексей Аникин.

В широкий прокат «Прабабушка легкого поведения. Начало» выходит 6 мая.
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   22.04.2021 - 16:53
Юмор - вещь своеобразная, но к Ревве и Галустяну уже как то и привыкли даже читать далее>>
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Прабабушка лёгкого поведения. Начало

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Александр Ревва отбивается от Михаила Галустяна в эксклюзивном отрывке комедии «Прабабушка легкого поведения. Начало» фотографии
Александр Ревва отбивается от Михаила Галустяна в эксклюзивном отрывке комедии «Прабабушка легкого поведения. Начало» фотографии
Александр Ревва отбивается от Михаила Галустяна в эксклюзивном отрывке комедии «Прабабушка легкого поведения. Начало» фотографии
Александр Ревва отбивается от Михаила Галустяна в эксклюзивном отрывке комедии «Прабабушка легкого поведения. Начало» фотографии
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