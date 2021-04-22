Александр Ревва отбивается от Михаила Галустяна в эксклюзивном отрывке комедии «Прабабушка легкого поведения. Начало»

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила эксклюзивный фрагмент комедии «Прабабушка легкого поведения. Начало
» режиссёра Марюса Вайсберга
, снявшего 2 предыдущие части франшизы
.
1980 год, вся страна следит за событиями московской Олимпиады. Один только Вова Рубинштейн под шумок переодевается в звезд советской эстрады и пытается разбогатеть, устраивая фейковые концерты. На одном из таких концертов его разоблачают сотрудники КГБ и вербуют как агента под прикрытием. Теперь, чтобы не попасть за решетку, Вова должен выполнить ответственную миссию – разыскать на черном рынке смертельно опасный химикат, разработанный в секретной лаборатории.
Вове предстоит с головой броситься в пучину шпионских страстей Москвы 80-х: найти химикат, предотвратить подрыв олимпийского Мишки, испытать на себе страстный поцелуй Брежнева, а также встретить любовь всей своей жизни… И все это – в образе валютной проститутки Луизы Карповны Рубинштейн.
Главные роли в картине сыграли Александр Ревва
, Дмитрий Нагиев
, Михаил Галустян
, Глюк'ozа
, Наталья Бардо
, Марина Федункив
, Максим Лагашкин
и Алексей Аникин
.
В широкий прокат «Прабабушка легкого поведения. Начало
» выходит 6 мая
.
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