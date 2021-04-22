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Дакота Джонсон станет Энн Эллиот в новой адаптации «Доводов рассудка» Джейн Остин

22 апреля
2021 год

Новости кино >>
22 апреля 2021
Дакота Джонсон сыграет в новой адаптации известного произведения британской писательницы Джейн Остин «Доводы рассудка», задуманной сервисом Netflix, сообщает Deadline.

Режиссёрcкое кресло экранизации займёт Кэрри Крэкнелл, на чьём счету бродвейская постановка «Морская стена/Жизнь» с Джейком Джилленхолом. За сценарий отвечают Рон Басс и Элис Виктория Уинслоу.

Дакота Джонсон станет Энн Эллиот в новой адаптации «Доводов рассудка» Джейн Остин
фото: binged.com

Роман повествует об Энн Эллиот (Джонсон), которой было только 19, когда она влюбилась без ума в лихого морского офицера Фредерика Уэнтворта. Семья героини, находившаяся на грани банкротства, убедила её в том, что она делает ужасную ошибку, и молодая девушка в спешном порядке разорвала с ним отношения. Спустя восемь лет Фредерик, продвинувшийся по службе, вновь появляется на горизонте, и Энн понимает, что ей выпал второй шанс.

У оригинала уже есть несколько адаптаций. В первой, вышедшей в 1995 году, сыграли Аманда Рут и Киаран Хайндз, а в версии 2007-го главные роли исполнили Салли Хокинс и Руперт Пенри-Джоунс.
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