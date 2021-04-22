Дакота Джонсон станет Энн Эллиот в новой адаптации «Доводов рассудка» Джейн Остин

Дакота Джонсон
сыграет в новой адаптации известного произведения британской писательницы Джейн Остин
«Доводы рассудка
», задуманной сервисом Netflix, сообщает Deadline
.
Режиссёрcкое кресло экранизации займёт Кэрри Крэкнелл
, на чьём счету бродвейская постановка «Морская стена/Жизнь
» с Джейком Джилленхолом
. За сценарий отвечают Рон Басс
и Элис Виктория Уинслоу
.
Роман повествует об Энн Эллиот (Джонсон), которой было только 19, когда она влюбилась без ума в лихого морского офицера Фредерика Уэнтворта. Семья героини, находившаяся на грани банкротства, убедила её в том, что она делает ужасную ошибку, и молодая девушка в спешном порядке разорвала с ним отношения. Спустя восемь лет Фредерик, продвинувшийся по службе, вновь появляется на горизонте, и Энн понимает, что ей выпал второй шанс.
У оригинала уже есть несколько адаптаций. В первой, вышедшей в 1995 году, сыграли Аманда Рут
и Киаран Хайндз
, а в версии 2007-го главные роли исполнили Салли Хокинс
и Руперт Пенри-Джоунс
.
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