Валентину Гафту посмертно присудили приз ММКФ за вклад в мировой кинематограф

На церемонии открытия 43-го Московского международного кинофестиваля вручили традиционный приз «За вклад в мировой кинематограф». Он был посмертно присужден Валентину Гафту, скончавшемуся в декабре 2020 года.
фото: Геннадий Авраменко
Президент смотра Никита Михалков передал награду вдове артиста Ольге Остроумовой и отметил, что имел счастье работать с Гафтом, которому удалось «сохранить невероятную чистоту и абсолютно честные отношение к людям».
«Валя был бы очень рад. Он очень любил у васработать, Никита Сергеевич. Хотя я на этом фестивале первый раз. Что сделал бы Валя обязательно, хотя он был очень скромным человеком, чего никто не подозревает, то зачитал бы четверостишье, написанное Олегу Табакову, которого он очень любил: «Во дни побед, в часы признанья, когда тебя возносят до небес, отдай все ордена, забудь про званья, чтоб не пришлось платить за перевес», — сказала Остроумова.
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