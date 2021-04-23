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Валентину Гафту посмертно присудили приз ММКФ за вклад в мировой кинематограф

23 апреля
2021 год

Новости кино >>
23 апреля 2021
На церемонии открытия 43-го Московского международного кинофестиваля вручили традиционный приз «За вклад в мировой кинематограф». Он был посмертно присужден Валентину Гафту, скончавшемуся в декабре 2020 года.

Валентину Гафту посмертно присудили приз ММКФ за вклад в мировой кинематограф
фото: Геннадий Авраменко

Президент смотра Никита Михалков передал награду вдове артиста Ольге Остроумовой и отметил, что имел счастье работать с Гафтом, которому удалось «сохранить невероятную чистоту и абсолютно честные отношение к людям».

«Валя был бы очень рад. Он очень любил у васработать, Никита Сергеевич. Хотя я на этом фестивале первый раз. Что сделал бы Валя обязательно, хотя он был очень скромным человеком, чего никто не подозревает, то зачитал бы четверостишье, написанное Олегу Табакову, которого он очень любил: «Во дни побед, в часы признанья, когда тебя возносят до небес, отдай все ордена, забудь про званья, чтоб не пришлось платить за перевес», — сказала Остроумова.
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