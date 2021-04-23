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«Секс, инсту, экзамены» покажут на видеосервисе START

23 апреля
2021 год

Новости кино >>
23 апреля 2021
Премьера сериала «Секс, инста, экзамены» состоится 5 мая на START. Драмеди о подростках поставил украинский режиссер Антонио ЛукичМои мысли тихие»), а идея принадлежит Ирине Никончук, которая выступила шоураннером проекта, сообщает пресс-служба видеосервиса.

«Секс, инсту, экзамены» покажут на видеосервисе START
фото: Пресс-служба видеосервиса START

Действие разворачивается в винницкой школе. Одиннадцатиклассники готовятся к выпускным экзаменам, дружат, влюбляются, соперничают, ссорятся. Никто не сомневается, что популярная Саша одержит победу на выборах в президенты школы. Но находится компромат, и все узнают о сексуальных фантазиях подростка, которые она публикует в соцсетях под чужим ником.

Ирина Никончук рассказала, что работая над форматом и идеей проекта, создатели провели множество интервью с подростками, поэтому в сериале нашли отражение реальные истории, которые им доверили 16-летние ребята. «Это будет честный, откровенный и смешной рассказ о взрослении», — отметила шоураннер.

«Секс, инсту, экзамены» покажут на видеосервисе START
фото: Пресс-служба видеосервиса START

Главными актерами сериала стали студенты Киевского университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого — Анна Ярмоленко, Карина Черчевич, Соня Слюсаренко, Андрей Максимов, Виталий Зеленый, Гриша Наумов, Любава Шокля и другие.
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Мои мысли тихиеСекс, инста, экзамены

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«Секс, инсту, экзамены» покажут на видеосервисе START фотографии
«Секс, инсту, экзамены» покажут на видеосервисе START фотографии
«Секс, инсту, экзамены» покажут на видеосервисе START фотографии
«Секс, инсту, экзамены» покажут на видеосервисе START фотографии
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