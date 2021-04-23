Гоша Куценко и Кузьма Сапрыкин раскроют преступления Северной столицы

В Санкт-Петербурге стартовали съемки «1703» — нового сериала ТНТ о жизни двух напарников-полицейских в исполнении Гоши Куценко и Кузьмы Сапрыкина. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production, которая занимается производством проекта.
фото: Пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production
По сюжету Вадик (Кузьма Сапрыкин), молодой опер из Москвы, переводится в Питер, потому что здесь живет его невеста (Софья Лебедева). В наставники Вадик получает старшего оперуполномоченного, капитана Гошу Колпакова (Гоша Куценко), психованного суицидника и мизантропа, проживающего самый тёмный момент своей жизни. Двое напарников колесят по Питеру под Буланову и расследуют дело об исчезновении трупов молодых девушек из моргов.
«Я долго искал подход к Питеру. Несколько лет думал, какой должна быть история про этот город. Меня раздражало, что все снимают в Питере истории про любовь, где влюбленные бегают в платьях по набережным. Для меня Питер всегда был мрачным местом. Тяжёлым городом из фильмов нуар. С тех пор, как мы приехали сюда снимать сезон, в новостной ленте мелькают местные преступления. И эти преступления не похожи на преступления в других городах — они странные! — говорит сценарист сериала Денис Артамонов. — Плюс мне всегда хотелось извратить жанр полицейского детектива. В том числе и российского. Взять всех этих бесконечных ментов по всем каналам и вывернуть их наизнанку».
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