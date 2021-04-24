Все серии «Семнадцати мгновений весны» впервые покажут на большом экране

Все двенадцать серий «Семнадцати мгновений весны» Татьяны Лиозновой впервые покажут на большом экране. Киномарафон, приуроченный ко Дню Победы, состоится 8 и 9 мая в московском киноцентре «Октябрь». Об этом сообщает пресс-служба проекта КАРО.Арт, который выступает организатором показа совместно с Киностудией им. Горького.
фото: К/ф «Семнадцать мгновений весны»
В первый день марафона выступит киновед Алексей Тремасов. Он расскажет зрителям, как создавалась литературная основа сериала, насколько режиссер отходила от текста Юлиана Семёнова, почему одни актеры отказались играть предложенные им роли, а другие – проснулись знаменитыми на утро после телепремьеры.
Военная драма о советском разведчике в исполнении Вячеслава Тихонова была изначально задумана как телесериал. Первая серия вышла в эфир 11 августа 1973 года и сразу захватила внимание зрителей. Повторный показ пришлось проводить уже через три месяца после премьеры.
Зрители смогут посмотреть шесть эпизодов сериала в день по одному билету.
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