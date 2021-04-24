Действуй, сестра: на ММКФ обсудили проблемы «женского» кино

В рамках 43-го ММКФ прошла дискуссия «Современный кинематограф. Время женщин», посвященная проблемам представительниц киноиндустрии.
фото: Пресс-служба ММКФ
Модератор беседы Дарья Златопольская начала со статистики. Так, 80% абитуриентов во ВГИКе – женщины, причем даже на операторском факультете их около 70%. Единственный мужчина, участвующий в дискуссии, – Алексей Попогребский, куратор программы «Режиссура» Московской школы кино – отметил, что касательно выравнивания гендера в киношколах «счастье наступает, когда перестаешь считать квоты». Остальные участницы также поддержали это утверждение, поставив во главу угла профессионализм режиссеров (или режиссерок?).
По мнению куратора программы ММКФ «Кинорежиссерски нашего времени» Анжелики Артюх, критики по-настоящему заговорили о феномене женского кино в нулевые. А в наши дни программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева видит «великую» роль Харви Вайнштейна в том, что на женщин стали смотреть по-другому.
Однако несмотря на непредвзятость отборщиков фестивалей, большой проблемой остается недоверие со стороны влиятельных продюсеров. В нашей стране ни одной женщине пока не удалось получить финансирование на крупнобюджетный проект. Но определенные подвижки есть в продюсерской среде. Так, еще одна участница беседы Марина Озкан стояла у истоков коммерчески успешной франшизы «Последний богатырь».
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