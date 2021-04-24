Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Действуй, сестра: на ММКФ обсудили проблемы «женского» кино

24 апреля
2021 год

Новости кино >>
24 апреля 2021
В рамках 43-го ММКФ прошла дискуссия «Современный кинематограф. Время женщин», посвященная проблемам представительниц киноиндустрии.

Действуй, сестра: на ММКФ обсудили проблемы «женского» кино
фото: Пресс-служба ММКФ

Модератор беседы Дарья Златопольская начала со статистики. Так, 80% абитуриентов во ВГИКе – женщины, причем даже на операторском факультете их около 70%. Единственный мужчина, участвующий в дискуссии, – Алексей Попогребский, куратор программы «Режиссура» Московской школы кино – отметил, что касательно выравнивания гендера в киношколах «счастье наступает, когда перестаешь считать квоты». Остальные участницы также поддержали это утверждение, поставив во главу угла профессионализм режиссеров (или режиссерок?).

Собственно, использование феминитивов тоже не обошли стороной. Присутствующим в зале Нигине СайфуллаевойВерность»), Анастасии ПальчиковойМаша») и Алисе ХазановойОсколки») привычнее называть себя режиссерами, впрочем, это остается делом вкуса.

Действуй, сестра: на ММКФ обсудили проблемы «женского» кино
фото: Пресс-служба ММКФ

По мнению куратора программы ММКФ «Кинорежиссерски нашего времени» Анжелики Артюх, критики по-настоящему заговорили о феномене женского кино в нулевые. А в наши дни программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева видит «великую» роль Харви Вайнштейна в том, что на женщин стали смотреть по-другому.

Однако несмотря на непредвзятость отборщиков фестивалей, большой проблемой остается недоверие со стороны влиятельных продюсеров. В нашей стране ни одной женщине пока не удалось получить финансирование на крупнобюджетный проект. Но определенные подвижки есть в продюсерской среде. Так, еще одна участница беседы Марина Озкан стояла у истоков коммерчески успешной франшизы «Последний богатырь».
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
нетакой   24.04.2021 - 13:49
побольше режиссеров,профессиональных и прекрасных читать далее>>
№ 1
Екатерина Тулупова (Москва)   24.04.2021 - 13:39
Женщины профессионалы! Во всех областях. И кино не исключение читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
ММКФММКФ-2021
персоны
Ситора АлиеваХарви ВайнштейнМарина ЖигаловаАнастасия ПальчиковаАлексей ПопогребскийНигина СайфуллаеваАлиса Хазанова
фильмы
ВерностьМашаОсколкиПоследний богатырь

фотографии >>
Действуй, сестра: на ММКФ обсудили проблемы «женского» кино фотографии
Действуй, сестра: на ММКФ обсудили проблемы «женского» кино фотографии
Действуй, сестра: на ММКФ обсудили проблемы «женского» кино фотографии
Действуй, сестра: на ММКФ обсудили проблемы «женского» кино фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Алексей Артамонов
Ушёл из жизни актёр Алексей Артамонов.

День рождения >>

Оксана Арбузова
Екатерина Астахова
Лариса Борушко
Евгений Велихов
Савва Гусев
Анатолий Кторов
Дарья Лузина
Елена Скороходова
Земфира Цахилова
Юрий Чернов
Юрий Шерстнёв
Джилл Айрленд
Эйдан Гиллен
Ширли МакЛэйн
Анна Москаль
Стефания Рокка
Барбра Стрейзанд
Жасмин Тринка
все родившиеся 24 апреля >>

Афиша кино >>

Ася
драма
Израиль, 2020
Властелин колец: Две крепости
боевик, приключения, фэнтези, экранизация
США, Новая Зеландия, 2002
Гнев человеческий
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Великобритания, США, 2021
Москвы не бывает
комедия, триллер
Россия, 2020
Любовь и монстры
комедия, фэнтези
Болгария, Россия, 2020
Руфус. Хроники волшебной страны
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2020
Великий
драма, социальная драма
Великобритания, США, Сербия, Черногория, 2020
Долгая дорога домой
драма, мистика, триллер
Россия, 2017
Порочная связь
детектив, драма, мелодрама, экранизация
Италия, 2020
Тьма: Монстры за поворотом
приключения, фильм ужасов, фэнтези
Италия, Германия, 2020
Нечестивые
фильм ужасов, экранизация
США, 2021
Поколение Вояджер
научная фантастика, приключения, триллер
Великобритания, Румыния, США, Чехия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен