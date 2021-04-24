Объявлены лауреаты «Золотой малины»

За день до «Оскара» традиционно стали известны лауреаты антипремии «Золотая малина». В этом году худшим фильмом признали ленту «Несомненное доказательство», посвященную предполагаемой фальсификации последних выборов в США. Исполнитель главной роли — бизнесмен Майк Линделл — был назван худшим актером.
фото: К/ф "Мьюзик"
Картину «Мьюзик» отметили в трех номинациях — за режиссуру (певица Сиа), главную и второстепенные роли (Кейт Хадсон и Мэдди Зиглер). Среди актеров второго плана «Золотую малину» получил адвокат экс-президента Трампа — Рудольф Джулиани, сыгравший в сиквеле «Бората». Кроме того, Джулиани и его ширинку назвали худшим экранным дуэтом.
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