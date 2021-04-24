Мартин Скорсезе спродюсирует фильм, вдохновленный творчеством Джорджа Гершвина

Мартин Скорсезе
спродюсирует фильм, вдохновленный творчеством американского музыканта Джорджа Гершвина
. Лента будет называться Fascinating Rhythm
по его одноименной композиции, сообщает Deadline
.
фото: deadline.com
Сюжет описывается как волшебное путешествие молодой женщины сквозь прошлое и настоящее Нью-Йорка, на которое ее подвигла музыка Гершвина. В фильме прозвучат его оригинальные композиции.
Режиссерское кресло займет постановщик «Хоть раз в жизни
» Джон Карни
. Кроме того, он напишет сценарий в соавторстве с Крисом Клюссом
. Сопродюсером выступит Ирвин Уинклер
.
Скорсезе задумывал фильм о Гершвине после съемок «Бешеного быка
», однако проект не был запущен. В 2010-м Стивен Спилберг также планировал снять байопик о композиторе с Закари Куинто
в главной роли.
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