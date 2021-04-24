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Мартин Скорсезе спродюсирует фильм, вдохновленный творчеством Джорджа Гершвина

24 апреля
2021 год

Новости кино >>
24 апреля 2021
Мартин Скорсезе спродюсирует фильм, вдохновленный творчеством американского музыканта Джорджа Гершвина. Лента будет называться Fascinating Rhythm по его одноименной композиции, сообщает Deadline.

Мартин Скорсезе спродюсирует фильм, вдохновленный творчеством Джорджа Гершвина
фото: deadline.com

Сюжет описывается как волшебное путешествие молодой женщины сквозь прошлое и настоящее Нью-Йорка, на которое ее подвигла музыка Гершвина. В фильме прозвучат его оригинальные композиции.

Режиссерское кресло займет постановщик «Хоть раз в жизни» Джон Карни. Кроме того, он напишет сценарий в соавторстве с Крисом Клюссом. Сопродюсером выступит Ирвин Уинклер.

Скорсезе задумывал фильм о Гершвине после съемок «Бешеного быка», однако проект не был запущен. В 2010-м Стивен Спилберг также планировал снять байопик о композиторе с Закари Куинто в главной роли.
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