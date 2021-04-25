Главная киноночь: Где и как смотреть «Оскар» в России

Главная киноночь в мире пройдет с 25 на 26 апреля – именно тогда станут известны обладатели премии «Оскар
» по итогам непростого 2020-го года. Рассказываем, где и как можно будет легально и, главное, бесплатно, посмотреть церемонию.
В 1:30 воскресенья 26 апреля трансляцию красной дорожки начнет мультимедийный сервис Okko
, который затем и покажет всю церемонию целиком. Важно: посмотреть ее смогут зарегистрированные на сервисе пользователи, но без дополнительной платы. Так что если вы еще не успели приобрести подписку, то самое время воспользоваться бесплатным пробным периодом.
Российскими ведущими красной дорожки 93-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии выступят блогер, модель, телеведущая Мария Миногарова
и эксперт моды, ведущий СТС Александр Рогов
. Собственно церемония будет доступна как с оригинальной звуковой дорожкой, так и в переводе от кинокритика Егора Москвитина. Кроме того, в трансляцию «Оскара» в Okko
будут интегрированы комментарии приглашенного эксперта – члена Американской академии кинематографических искусств и наук Александра Роднянского
, который расскажет про восемь фильмов, претендующих на главную статуэтку.
О наших прогнозах на «Оскар» вы можете почитать здесь
, а пока напомним обо всех номинантах.
Полный список номинантов на премию «Оскар»:
Лучший фильм
«Отец
» (читать рецензию
)
«Иуда и чёрный мессия
»
«Манк
» (читать рецензию
)
«Минари
» (читать рецензию
)
«Земля кочевников
» (читать рецензию
)
«Девушка, подающая надежды
» (читать рецензию
)
«Звук металла
»
«Суд над чикагской семёркой
» (читать рецензию
)
Лучший режиссёр
Томас Винтерберг
(«Ещё по одной
»)
Дэвид Финчер
(«Манк»)
Ли Айзек Чун
(«Минари»)
Хлоя Чжао
(«Земля кочевников»)
Эмиральд Феннел
(«Девушка, подающая надежды»)
Лучшая актриса
Виола Дэвис
(«Ма Рейни: Мать блюза
»)
Андра Дэй
(«Соединённые Штаты против Билли Холидей
»)
Ванесса Кирби
(«Фрагменты женщины
»)
Фрэнсис Макдорманд
(«Земля кочевников»)
Кэри Маллиган
(«Девушка, подающая надежды»)
Лучший актёр
Риз Ахмед
(«Звук металла»)
Чедвик Боузман
(«Ма Рейни: Мать блюза»)
Энтони Хопкинс
(«Отец»)
Гари Олдман
(«Манк»)
Стивен Ян
(«Минари»)
Лучший оригинальный сценарий
«Иуда и чёрный мессия»
«Минари»
«Девушка, подающая надежды»
«Звук металла»
«Суд над чикагской семёркой»
Лучший адаптированный сценарий
«Борат 2
»
«Отец»
«Земля кочевников»
«Одна ночь в Майами
»
«Белый тигр
»
Лучший иностранный фильм
«Ещё по одной» (читать рецензию
)
«Лучшие дни
»
«Коллектив
»
«Человек, который продал свою кожу
»
«Куда ты идёшь, Аида?
»
Лучший мультфильм
«Вперёд
» (читать рецензию
)
«Путешествие на Луну
»
«Душа
» (читать рецензию
)
«Легенда о волках
» (читать рецензию
)
«Барашек Шон: Фермагеддон
» (читать рецензию
)
Лучший оператор
«Иуда и чёрный мессия»
«Манк»
«Новости со всех концов света
»
«Земля кочевников»
«Суд над чикагской семёркой»
Лучшая песня
Fight for You («Иуда и чёрный мессия»)
Hear My Voice («Суд над чикагской семёркой»)
Húsavíkt («Евровидение: История огненной саги
»)
Io Si (Seen) («Вся жизнь впереди
»)
Speak Now («Одна ночь в Майами»)
Лучшая музыка
«Пятеро одной крови
»
«Манк»
«Минари»
«Новости со всех концов света»
«Душа»
Лучший монтаж
«Отец»
«Земля кочевников»
«Девушка, подающая надежды»
«Звук металла»
«Суд над чикагской семёркой»
Лучший актер второго плана
Саша Барон Коэн
(«Суд над чикагской семёркой»)
Дэниел Калуя
(«Иуда и чёрный мессия»)
Лесли Одом-младший
(«Одна ночь в Майами»)
Пол Рейси
(«Звук металла»)
Лакит Стэнфилд
(«Иуда и чёрный мессия»)
Лучшая актриса второго плана
Мария Бакалова
(«Борат 2»)
Гленн Клоуз
(«Деревенская элегия
»)
Оливия Колман
(«Отец»)
Аманда Сейфред
(«Манк»)
Юн Ё Джон
(«Минари»)
Лучшая работа художника-постановщика
«Отец»
«Ма Рейни: Мать блюза»
«Манк»
«Новости со всех концов света»
«Довод
»
Лучший звук
«Грейхаунд
»
«Манк»
«Новости со всех концов света»
«Душа»
«Звук металла»
Лучшие костюмы
«Эмма.
»
«Манк»
«Ма Рейни: Мать блюза»
«Мулан
»
«Пиноккио
»
Лучшие грим и прически
«Эмма.»
«Деревенская элегия»
«Ма Рейни: Мать блюза»
«Манк»
«Пиноккио»
Лучшие визуальные эффекты
«Любовь и монстры
»
«Полночное небо
»
«Мулан»
«Айван, единственный и неповторимый
»
«Довод»
Лучший документальный фильм
«Коллектив»
«Агент-крот
»
«Время»
«Мой учитель-осьминог
»
«Особый лагерь: Революция инвалидности»
Лучший короткометражный документальный фильм
«Колетт»
«Концерт — это беседа»
«Не разделяться»
«Отделение голода»
«О Латаше с любовью
»
Лучший короткометражный игровой фильм
«Прощупывание»
«Комната с письмами»
«Подарок»
«Два далёких незнакомца»
«Белый глаз»
Лучший короткометражный анимационный фильм
«Нора»
«Гений места»
«Если что-то случится, я люблю вас»
«Опера»
«Люди-да»
Смотрите 93-ю церемонию вручений наград Американской киноакадемии на Okko 26 апреля с 01:30
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