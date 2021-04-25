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Вручение кинопремии «Ника»: Прямая трансляция

25 апреля
2021 год

Новости кино >>
25 апреля 2021
Вечером 25 апреля станут известны лауреаты национальной кинематографической премии «Ника» за 2020 и 2019 годы. Сайт Кино-Театр.Ру представляет прямую видеотрансляцию церемонии, которая пройдет в концертном зале Vegas City Hall.



Лидером по числу номинаций по итогам 2020-го стала драма «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, она заявлена в девяти категориях, в том числе — лучший игровой фильм и лучшая режиссерская работа. На актерские награды претендуют Юлия Высоцкая («Дорогие товарищи»), Чулпан ХаматоваДоктор Лиза»), Александр ПальГлубже!»), Андрей Бурковский («Доктор Лиза»), Юра БорисовСеребряные коньки»), Татьяна Догилева («Доктор Лиза») и другие.

Фаворитом «Ники» по итогам 2019-го, награды за которую не смогли раздать из-за пандемии коронавируса, стала лента Кантемира Балагова «Дылда» – она заявлена в восьми номинациях. За актерские призы поборются Алексей АграновичЮморист»), Леонид ЯрмольникОдесса»), Алексей ВертковВоскресенье»), все тот же Александр Паль («Верность»), Самал ЕслямоваАйка»), Виктория МирошниченкоДылда») и другие.

Вручение кинопремии «Ника»: Прямая трансляция
фото: kinoafisha.info

Полный список номинантов на премию «Ника»:

Лучший игровой фильм

2020 год:
«Блокадный дневник»
«Доктор Лиза»
«Дорогие товарищи!»
«Китобой»
«Пугало»

2019 год:
«Айка»
«Грех»
«Дылда»
«Одесса»
«Француз»

Лучшая режиссёрская работа

2020 год:
Андрей Кончаловский («Дорогие товарищи»)
Андрей Зайцев («Блокадный дневник»)
Дмитрий Давыдов («Пугало»)

2019 год:
Кантемир Балагов («Дылда»)
Сергей Дворцевой («Айка»)
Андрей Смирнов («Француз»)


Лучшая женская роль

2020 год:
Юлия Высоцкая («Дорогие товарищи»)
Валентина Романова-Чыскыырай («Пугало»)
Наталья ПавленковаКонференция»)
Чулпан Хаматова («Доктор Лиза»)

2019 год:
Самал Еслямова («Айка»)
Виктория Мирошниченко («Дылда»)
Елена СусанинаКеросин»)

Лучшая мужская роль

2020 год:
Андрей Бурковский («Доктор Лиза»)
Александр КарнаушкинСедьмой пробег по контуру Земного шара»)
Александр ПальГлубже!»)

2019 год:
Алексей АграновичЮморист»)
Алексей ВертковВоскресенье»)
Александр Паль («Верность»)
Леонид Ярмольник («Одесса»)

Лучшая сценарная работа

2020 год:
«Глубже!»
«Дорогие товарищи»
«Человек из Подольска»

2019 год:
«Айка»
«Керосин»
«Текст»
«Француз»

Лучший мультфильм

2020 год:
«1000 безобразных пятен»
«Мелодия струнного дерева»
«Боксбалет»

2019 год:
«Он не может жить без космоса»
«Узы»
«Хозяйка медной горы»

Лучшая операторская работа

2020 год:
«Блокадный дневник»
«Дорогие товарищи»
«Серебряные коньки»

2019 год:
«Грех»
«Дылда»
«Мальчик русский»

Лучшая музыка

2020 год:
«Назад в степь к сарматам»
«Гипноз»
«Доктор Лиза»

2019 год:
«Дылда»
«Керосин»
«Одесса»

Лучшая работа режиссёра монтажа

2020 год:
«Дорогие товарищи»
«Китобой»
«Серебряные коньки»

2019 год:
«Смерть нам к лицу»
«Верность»
«Айка»

Лучшая мужская роль второго плана

2020 год:
Юра Борисов («Серебряные коньки»)
Сергей Дрейден («Блокадный дневник»)
Владимир Майзенгер («Человек из Подольска»)

2019 год:
Александр Балуев («Француз»)
Михаил Ефремов («Француз»)
Евгений Цыганов («Одесса»)

Лучшая женская роль второго плана

2020 год:
Татьяна Догилева («Доктор Лиза»)
Ольга Лапшина («Конференция»)
Анна УколоваЗемля Эльзы»)

2019 год:
Вера АлентоваВоскресенье»)
Нина Дробышева («Француз»)
Наталья Тенякова («Француз»)

Лучшая работа художника

2020 год:
«Блокадный дневник»
«Дорогие товарищи»
«Серебряные коньки»

2019 год:
«Грех»
«Дылда»
«Мальчик русский»

Лучшая работа звукорежиссёра

2020 год:
«Блокадный дневник»
«Дорогие товарищи»
«Китобой»

2019 год:
«Дылда»
«Однажды в Трубчевске»
«Тобол»

Лучшая работа художника по костюмам

2020 год:
«Блокадный дневник»
«Дорогие товарищи»
«Серебряные коньки»

2019 год:
«Грех»
«Дылда»
«Мальчик русский»
«Француз»

Лучший неигровой фильм

2020 год:
«Котлован»
«Человек неунывающий»
«Соль»

2019 год:
«Андрей Тарковский. Кино как молитва»
«Кино эпохи перемен»
«О Кире украдкой»
«Хуциев. Мотор идёт!»

Лучший фильм стран СНГ, Балтии и Грузии

2020 год:
«Две тысячи песен Фариды»
«От смерти к смерти»
«Жаным, ты не поверишь»
«Шамбала»
«Жёлтая кошка»

2019 год:
«Босоногий бегун»
«Ваша честь»
«Вдох-выдох»
«Долгая ночь»
«Шыракшы» (Хранитель)

Открытие года

2020 год:
Михаил Локшин («Серебряные коньки»)
Семён Серзин («Человек из Подольска»)
Филипп Юрьев («Китобой»)

2019 год:
Борис АкоповБык»)
Александр Золотухин («Мальчик русский»)
Евгения Образцова («Француз»)
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