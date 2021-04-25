Вручение кинопремии «Ника»: Прямая трансляция

Вечером 25 апреля станут известны лауреаты национальной кинематографической премии «
Ника
» за 2020 и 2019 годы. Сайт Кино-Театр.Ру представляет прямую видеотрансляцию церемонии, которая пройдет в концертном зале Vegas City Hall.
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Лидером по числу номинаций по итогам 2020-го стала драма «
Дорогие товарищи!
»
Андрея Кончаловского
, она заявлена в девяти категориях, в том числе — лучший игровой фильм и лучшая режиссерская работа. На актерские награды претендуют
Юлия Высоцкая
(«Дорогие товарищи»),
Чулпан Хаматова
(«
Доктор Лиза
»),
Александр Паль
(«
Глубже!
»),
Андрей Бурковский
(«Доктор Лиза»),
Юра Борисов
(«
Серебряные коньки
»),
Татьяна Догилева
(«Доктор Лиза») и другие.
Фаворитом «Ники» по итогам 2019-го, награды за которую не смогли раздать из-за пандемии коронавируса, стала лента
Кантемира Балагова
«
Дылда
» – она заявлена в восьми номинациях. За актерские призы поборются
Алексей Агранович
(«
Юморист
»),
Леонид Ярмольник
(«
Одесса
»),
Алексей Вертков
(«
Воскресенье
»), все тот же Александр Паль («
Верность
»),
Самал Еслямова
(«
Айка
»),
Виктория Мирошниченко
(«
Дылда
») и другие.
Полный список номинантов на премию «Ника»:
Лучший игровой фильм
2020 год:
«
Блокадный дневник
»
«
Доктор Лиза
»
«
Дорогие товарищи!
»
«
Китобой
»
«
Пугало
»
2019 год:
«
Айка
»
«
Грех
»
«
Дылда
»
«
Одесса
»
«
Француз
»
Лучшая режиссёрская работа
2020 год: Андрей Кончаловский
(«Дорогие товарищи»)
Андрей Зайцев
(«Блокадный дневник»)
Дмитрий Давыдов
(«Пугало»)
2019 год:
Кантемир Балагов
(«Дылда»)
Сергей Дворцевой
(«Айка»)
Андрей Смирнов
(«Француз»)
Лучшая женская роль
2020 год: Юлия Высоцкая
(«Дорогие товарищи»)
Валентина Романова-Чыскыырай
(«Пугало»)
Наталья Павленкова
(«
Конференция
»)
Чулпан Хаматова
(«Доктор Лиза»)
2019 год:
Самал Еслямова
(«Айка»)
Виктория Мирошниченко
(«Дылда»)
Елена Сусанина
(«
Керосин
»)
Лучшая мужская роль
2020 год: Андрей Бурковский
(«Доктор Лиза»)
Александр Карнаушкин
(«
Седьмой пробег по контуру Земного шара
»)
Александр Паль
(«
Глубже!
»)
2019 год:
Алексей Агранович
(«
Юморист
»)
Алексей Вертков
(«
Воскресенье
»)
Александр Паль («
Верность
»)
Леонид Ярмольник
(«Одесса»)
Лучшая сценарная работа
2020 год:
«Глубже!»
«Дорогие товарищи»
«
Человек из Подольска
»
2019 год:
«Айка»
«Керосин»
«
Текст
»
«Француз»
Лучший мультфильм
2020 год:
«1000 безобразных пятен»
«
Мелодия струнного дерева
»
«Боксбалет»
2019 год:
«
Он не может жить без космоса
»
«Узы»
«
Хозяйка медной горы
»
Лучшая операторская работа
2020 год:
«Блокадный дневник»
«Дорогие товарищи»
«Серебряные коньки»
2019 год:
«Грех»
«Дылда»
«
Мальчик русский
»
Лучшая музыка
2020 год:
«
Назад в степь к сарматам
»
«
Гипноз
»
«Доктор Лиза»
2019 год:
«Дылда»
«Керосин»
«Одесса»
Лучшая работа режиссёра монтажа
2020 год:
«Дорогие товарищи»
«Китобой»
«Серебряные коньки»
2019 год:
«
Смерть нам к лицу
»
«Верность»
«Айка»
Лучшая мужская роль второго плана
2020 год: Юра Борисов
(«Серебряные коньки»)
Сергей Дрейден
(«Блокадный дневник»)
Владимир Майзенгер
(«Человек из Подольска»)
2019 год:
Александр Балуев
(«Француз»)
Михаил Ефремов
(«Француз»)
Евгений Цыганов
(«Одесса»)
Лучшая женская роль второго плана
2020 год: Татьяна Догилева
(«Доктор Лиза»)
Ольга Лапшина
(«Конференция»)
Анна Уколова
(«
Земля Эльзы
»)
2019 год:
Вера Алентова
(«
Воскресенье
»)
Нина Дробышева
(«Француз»)
Наталья Тенякова
(«Француз»)
Лучшая работа художника
2020 год:
«Блокадный дневник»
«Дорогие товарищи»
«Серебряные коньки»
2019 год:
«Грех»
«Дылда»
«Мальчик русский»
Лучшая работа звукорежиссёра
2020 год:
«Блокадный дневник»
«Дорогие товарищи»
«Китобой»
2019 год:
«Дылда»
«
Однажды в Трубчевске
»
«
Тобол
»
Лучшая работа художника по костюмам
2020 год:
«Блокадный дневник»
«Дорогие товарищи»
«Серебряные коньки»
2019 год:
«Грех»
«Дылда»
«Мальчик русский»
«Француз»
Лучший неигровой фильм
2020 год:
«Котлован»
«
Человек неунывающий
»
«Соль»
2019 год:
«
Андрей Тарковский. Кино как молитва
»
«
Кино эпохи перемен
»
«О Кире украдкой»
«Хуциев. Мотор идёт!»
Лучший фильм стран СНГ, Балтии и Грузии
2020 год:
«
Две тысячи песен Фариды
»
«От смерти к смерти»
«Жаным, ты не поверишь»
«
Шамбала
»
«
Жёлтая кошка
»
2019 год:
«Босоногий бегун»
«Ваша честь»
«
Вдох-выдох
»
«Долгая ночь»
«
Шыракшы
» (Хранитель)
Открытие года
2020 год: Михаил Локшин
(«Серебряные коньки»)
Семён Серзин
(«Человек из Подольска»)
Филипп Юрьев
(«Китобой»)
2019 год:
Борис Акопов
(«
Бык
»)
Александр Золотухин
(«Мальчик русский»)
Евгения Образцова
(«Француз»)
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