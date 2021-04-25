Экранизация игры The Last of Us обзавелась новыми режиссёрами

Ясмила Жбанич
и Али Аббаси
вошли в команду режиссёров экранизации игры The Last of Us
от HBO, уверяет Variety
.
Образ Джоэла в сериале воплотит Педро Паскаль
, в качестве Элли заявлена Белла Рэмси
, а Гэбриел Луна
перевоплотится в Томми Миллера, младшего брата Джоэла.
За постановку пилотного эпизода отвечает Кантемир Балагов
. Шоураннером выступает Крэйг Мазин
, а создатель видеоигры Нил Дракманн
числится исполнительным продюсером и помогает со сценарием. Музыку к адаптации напишет композитор оригинала Густаво Сантаолалья
.
По сюжету приключенческого боевика, вышедшего в 2013-м на консоли PlayStation 3, население Земли истреблено современной чумой, вызванной мутировавшим грибком кордицепс. Спустя 20 лет после катаклизма суровый выживальщик Джоэл и не по годам умный подросток Элли должны работать вместе, дабы пережить путешествие через сильно изменившиеся Соединённые Штаты.
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