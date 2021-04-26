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Лучшими фильмами 2019 и 2020 годов признаны «Дорогие товарищи» и «Француз»

26 апреля
2021 год

Новости кино >>
26 апреля 2021
Объявлены победители национальной кинематографической премии «Ника» за 2020 и 2019 годы. «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского признаны лучшим фильмом 2020-го, сам мэтр получил статуэтку за постановку, а его супруга Юлия Высоцкая, сыгравшая главную роль, разделила победу с Чулпан Хаматовой, воплотившей образ «Доктора Лизы». В копилке Кончаловского также награда за работу звукорежиссёра в «Дорогих товарищах» и призы фильму «Грех» за операторское мастерство и художественное оформление. В номинации «Лучшая мужская роль» отмечен Александр ПальГлубже!»). Среди артистов второго плана победу одержали Сергей ДрейденБлокадный дневник») и Татьяна Догилева («Доктор Лиза»).

Лучшими фильмами 2019 и 2020 годов признаны «Дорогие товарищи» и «Француз»
фото: кадр из фильма «Француз»

«Француз», претендовавший на семь статуэток, признан лучшим фильмом 2019-го, поставившего картину Андрея Смирнова отметили наградой за режиссуру, а Наталья Тенякова и Александр Балуев получили призы за роли второго плана. Анна Друбич получила сразу две «Ники» за музыку к фильмам Валерия Тодоровского «Гипноз» и «Одесса». У последней ленты также награда за роль Леонида Ярмольника. Главную женскую актёрскую награду поделили между Самал ЕслямовойАйка») и Викторией МирошниченкоДылда»).


Полный список лауреатов премии «Ника»:

Лучший игровой фильм

2020 год:
«Дорогие товарищи!»

2019 год:
«Француз»

Лучшая режиссёрская работа

2020 год:
Андрей Кончаловский («Дорогие товарищи»)

2019 год:
Андрей Смирнов («Француз»)

Лучшая женская роль

2020 год:
Юлия Высоцкая («Дорогие товарищи»)
Чулпан Хаматова («Доктор Лиза»)

2019 год:
Самал Еслямова («Айка»)
Виктория Мирошниченко («Дылда»)

Лучшая мужская роль

2020 год:
Александр ПальГлубже!»)

2019 год:
Леонид Ярмольник («Одесса»)

Лучшая сценарная работа

2020 год:
«Глубже!»

2019 год:
«Текст»

Лучший мультфильм

2020 год:
«Мелодия струнного дерева»

2019 год:
«Он не может жить без космоса»

Лучшая операторская работа

2020 год:
«Блокадный дневник»

2019 год:
«Грех»

Лучшая музыка

2020 год:
«Гипноз»

2019 год:
«Одесса»

Лучшая работа режиссёра монтажа

2020 год:
«Серебряные коньки»

2019 год:
«Айка»

Лучшая мужская роль второго плана

2020 год:
Сергей Дрейден («Блокадный дневник»)

2019 год:
Александр Балуев («Француз»)

Лучшая женская роль второго плана

2020 год:
Татьяна Догилева («Доктор Лиза»)

2019 год:
Наталья Тенякова («Француз»)

Лучшая работа художника

2020 год:
«Серебряные коньки»

2019 год:
«Грех»

Лучшая работа звукорежиссёра

2020 год:
«Дорогие товарищи»

2019 год:
«Дылда»

Лучшая работа художника по костюмам

2020 год:
«Серебряные коньки»

2019 год:
«Грех»

Лучший неигровой фильм

2020 год:
«Котлован»

2019 год:
«Хуциев. Мотор идёт!»

Лучший фильм стран СНГ, Балтии и Грузии

2020 год:
«Шамбала»

2019 год:
«Вдох-выдох»

Открытие года

2020 год:
Филипп ЮрьевКитобой»)

2019 год:
Александр ЗолотухинМальчик русский»)

Специальный приз за вклад в кинематографические науки, критику и образование
Елена Стишова

Специальный приз за вклад в отечественный кинематограф имени Алексея Германа
Леонид Шварцман

Специальный приз за роль в международном проекте
Юлия СнигирьНовый папа»)

Специальный приз «Честь и достоинство» им. Эльдара Рязанова
Рустам Ибрагимбеков

Специальный приз за творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа за 2019 год
«Шторм» Бориса Хлебникова

Специальный приз за творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа за 2020 год
«Волк» Геннадия Островского
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