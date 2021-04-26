Лучшими фильмами 2019 и 2020 годов признаны «Дорогие товарищи» и «Француз»

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Чулпан Хаматова, Александр Паль и Леонид Ярмольник получили «Ники» за актёрскую работу

Вечером 25 апреля станут известны лауреаты премии за 2020 и 2019 годы.

25 апреля

Главная киноночь: Где и как смотреть «Оскар» в России

Встречаемся в 1:30 по московскому времени.