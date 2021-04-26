Лучшими фильмами 2019 и 2020 годов признаны «Дорогие товарищи» и «Француз»

Объявлены победители национальной кинематографической премии «Ника» за 2020 и 2019 годы. «Дорогие товарищи
» Андрея Кончаловского
признаны лучшим фильмом 2020-го, сам мэтр получил статуэтку за постановку, а его супруга Юлия Высоцкая
, сыгравшая главную роль, разделила победу с Чулпан Хаматовой
, воплотившей образ «Доктора Лизы
». В копилке Кончаловского также награда за работу звукорежиссёра в «Дорогих товарищах» и призы фильму «Грех
» за операторское мастерство и художественное оформление. В номинации «Лучшая мужская роль» отмечен Александр Паль
(«Глубже!
»). Среди артистов второго плана победу одержали Сергей Дрейден
(«Блокадный дневник
») и Татьяна Догилева
(«Доктор Лиза»).
фото: кадр из фильма «Француз»
«Француз
», претендовавший на семь статуэток, признан лучшим фильмом 2019-го, поставившего картину Андрея Смирнова
отметили наградой за режиссуру, а Наталья Тенякова
и Александр Балуев
получили призы за роли второго плана. Анна Друбич
получила сразу две «Ники» за музыку к фильмам Валерия Тодоровского
«Гипноз
» и «Одесса
». У последней ленты также награда за роль Леонида Ярмольника
. Главную женскую актёрскую награду поделили между Самал Еслямовой
(«Айка
») и Викторией Мирошниченко
(«Дылда
»).
Полный список лауреатов премии «Ника»:
Лучший игровой фильм
2020 год:
«Дорогие товарищи!
»
2019 год:
«Француз
»
Лучшая режиссёрская работа
2020 год:
Андрей Кончаловский
(«Дорогие товарищи»)
2019 год:
Андрей Смирнов
(«Француз»)
Лучшая женская роль
2020 год:
Юлия Высоцкая
(«Дорогие товарищи»)
Чулпан Хаматова
(«Доктор Лиза»)
2019 год:
Самал Еслямова
(«Айка»)
Виктория Мирошниченко
(«Дылда»)
Лучшая мужская роль
2020 год:
Александр Паль
(«Глубже!
»)
2019 год:
Леонид Ярмольник
(«Одесса»)
Лучшая сценарная работа
2020 год:
«Глубже!»
2019 год:
«Текст
»
Лучший мультфильм
2020 год:
«Мелодия струнного дерева
»
2019 год:
«Он не может жить без космоса
»
Лучшая операторская работа
2020 год:
«Блокадный дневник»
2019 год:
«Грех»
Лучшая музыка
2020 год:
«Гипноз
»
2019 год:
«Одесса»
Лучшая работа режиссёра монтажа
2020 год:
«Серебряные коньки
»
2019 год:
«Айка»
Лучшая мужская роль второго плана
2020 год:
Сергей Дрейден
(«Блокадный дневник»)
2019 год:
Александр Балуев
(«Француз»)
Лучшая женская роль второго плана
2020 год:
Татьяна Догилева
(«Доктор Лиза»)
2019 год:
Наталья Тенякова
(«Француз»)
Лучшая работа художника
2020 год:
«Серебряные коньки»
2019 год:
«Грех»
Лучшая работа звукорежиссёра
2020 год:
«Дорогие товарищи»
2019 год:
«Дылда»
Лучшая работа художника по костюмам
2020 год:
«Серебряные коньки»
2019 год:
«Грех»
Лучший неигровой фильм
2020 год:
«Котлован
»
2019 год:
«Хуциев. Мотор идёт!
»
Лучший фильм стран СНГ, Балтии и Грузии
2020 год:
«Шамбала
»
2019 год:
«Вдох-выдох
»
Открытие года
2020 год:
Филипп Юрьев
(«Китобой
»)
2019 год:
Александр Золотухин
(«Мальчик русский
»)
Специальный приз за вклад в кинематографические науки, критику и образование
Елена Стишова
Специальный приз за вклад в отечественный кинематограф имени Алексея Германа
Леонид Шварцман
Специальный приз за роль в международном проекте
Юлия Снигирь
(«Новый папа
»)
Специальный приз «Честь и достоинство» им. Эльдара Рязанова
Рустам Ибрагимбеков
Специальный приз за творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа за 2019 год
«Шторм
» Бориса Хлебникова
Специальный приз за творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа за 2020 год
«Волк
» Геннадия Островского
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